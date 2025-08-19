Rusia exige que se respeten sus "intereses de seguridad" y dice que una reunión Putin-Zelenski debe prepararse "minuciosamente"

El ministro ruso de Exteriores, Sergéi Lavrov, ha subrayado este martes que cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe respetar los "intereses de seguridad" de Moscú. El canciller ha hecho estas declaraciones el día después de la cumbre que reunió en la Casa Blanca al presidente de EEUU, Donald Trump, con el ucraniano Volodímir Zelenski, así como un grupo de líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se respetan plenamente los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo", ha declarado Lavrov durante una entrevista en la televisión pública rusa.

La réplica del Kremlin llega después de que en Washington Trump se comprometiera por primera vez a aportar garantías de seguridad a Ucrania en caso de que se llegue finalmente a un acuerdo de paz con Rusia. El republicano no detalló en qué consistirían estas garantías, se limitó a afirmar que ofrecerá "una protección excelente" y una "muy buena seguridad".

Lavrov también ha comentado la posibilidad de una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Zelenski, uno de los temas que se abordaron en la Casa Blanca y que, según Trump, ya se ha empezado a "organizar". "Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse muy minucionamente", ha dicho el jefe de la diplomacia rusa. Moscú, ha añadido, "no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilaterla ni trilateral", en referencia a la presencia o no de Trump en el eventual encuentro. Estos formatos "deben comenzar desde el nivel de expertos y luego recorrer todas las etapas necesarias para preparar las cumbres".

Llamada telefónica

El asesor presidencial de Putin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, ha señalado que Putin y Trump abordaron en su conversación telefónica esta noche la posibilidad de "elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa" en las negociaciones bilaterales, pero no ha mencionado la posiblidad de una cumbre entre los líderes de Rusia y Ucrnia.

El Kremlin siempre ha mantenido que Putin no tiene nada que negociar por separado con Zelenski, a quien considera un presidente ilegítimo desde mayo de 2024, cuando deberían haberse celebrado elecciones presidenciales, y que solo se reuniría con él para sellar un acuerdo de paz definitivo.