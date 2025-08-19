Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski ofrece a Trump comprar armas por 77.000 millones de euros a cambio de las garantías de seguridad
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que ha propuesto este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la compra de 90.000 millones de dólares (algo más de 77.200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington.
Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la propuesta sigue bajo discusión y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien éste podría formalizarse en la próxima semana o en diez días, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.
El planteamiento de Kiev incluye asimismo la fabricación de drones, para lo que también espera llegar a un acuerdo con Washington.
Putin y Trump estudian "elevar" la representación de Moscú y Kiev en las negociaciones
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abordado la posibilidad de elevar el nivel de representación de Moscú y Kiev ante una futura reunión entre los dos países vecinos, en una conversación telefónica que ha mantenido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que habrá un encuentro trilateral en el que también participará el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Se debatió la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos que participan en las negociaciones directas mencionadas", ha indicado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a la agencia de noticias rusa TASS sobre una llamada que ha durado unos 40 minutos.
Putin, que ha agradecido "efusivamente" a su par estadounidense la "hospitalidad, la buena organización (y) los avances logrados" de la cumbre celebrada el pasado viernes en Alaska, ha acordado con Trump mantener el "estrecho contacto" sobre la situación en Ucrani, según ha añadido Ushakov.
Macron asegura tener "grandes dudas" sobre la "voluntad de paz" de Putin
El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró este lunes su escepticismo sobre la "voluntad de paz" de su homólogo ruso, Vladimir Putin, frente a la guerra en Ucrania, aunque celebró la posibilidad de una reunión bilateral entre Moscú y Kiev.
"(Putin) No da ninguna señal de querer la paz (...) Tengo grandes dudas de la voluntad de paz del presidente ruso", afirmó Macron en declaraciones a la prensa después de una reunión de varias horas entre los líderes europeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el estadounidense, Donald Trump.
Sin embargo, el mandatario francés celebró la posibilidad de una reunión bilateral entre Zelenski y Putin que podría darse en las próximas semanas para luego dar paso a un encuentro trilateral que también incluya a Trump. "El presidente Trump cree a su alcance lograr un acuerdo y yo quiero creerlo", agregó.
Trump pausó la reunión con Zelenski y líderes europeos para llamar a Putin, según CNN
El presidente estadounidense, Donald Trump, pausó este lunes la reunión mantenida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y comunicarle lo que todos ellos han debatido hoy en Washington, según adelantó la cadena de televisión CNN.
Trump asegura que Putin va a liberar a más de mil prisioneros "casi de inmediato"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, quiere liberar a más de mil prisioneros ucranianos para demostrar que quiere llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania.
"Creo que verán que el presidente Putin quiere algo diferente", dijo Trump al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al resto de líderes europeos presentes en la reunión en la Casa Blanca.
Zelenski pide a Trump que participe en la reunión trilateral con Putin
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que participe en la reunión trilateral que ambos buscan organizar junto al líder de Rusia, Vladímir Putin, este mismo lunes.
"Lo que es muy importante es que todos los asuntos delicados, territoriales, etcétera, se discutan entre líderes durante la reunión trilateral. El presidente Trump intentará organizar dicha reunión y ha dicho que puede ser que venga o no. Ucrania estará contenta si usted viene", dijo Zelenski frente a Trump y al resto de líderes europeos que viajaron a Washington.
Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia
Esta vez no ha habido bronca ni humillación televisada, más bien, lo contrario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido a Ucrania las ansiadas garantías de seguridad que ambiciona el país eslavo para negociar la paz con Rusia durante la reunión que ha mantenido con su homólogo, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. “Les vamos a ofrecer una protección excelente, muy buena seguridad”, dijo el republicano durante la comparecencia conjunta de ambos líderes ante los medios.
Trump aseguró que los detalles se discutirán durante la reunión que a estas horas mantiene en la Casa Blanca con la media docena de líderes europeos que han acompañado a Zelenski hasta Washington. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, el canciller alemán, Friedritch Metz, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.
Lea aquí toda la información
Trump y Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, han respaldado este lunes celebrar una reunión trilateral junto con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania, iniciado en febrero de 2022.
"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", ha subrayado el magnate republicano frente a Zelenski, vestido de traje, desde el Despacho Oval.
Trump podría anunciar "más tarde" garantías de seguridad de EE.UU. a Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este lunes que "más tarde" podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para UCrania a cargo de tropas estadounidenses.
Trump: "Nos involucraremos en la seguridad de Ucrania".
Preguntado por si existe la posibilidad de una tregua a la guerra, Trump ha respondido que "si todo sale bien hoy tendremos una [reunión trilateral]... Creo que tendremos una posibilidad razonable de poner fin a la guerra cuando hagamos eso". Trump: "Nos involucraremos en la seguridad de Ucrania".
