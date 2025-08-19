Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás acepta "congelar las actividades militares", pero no su desarme, según fuentes egipcias

El grupo islamista palestino Hamás acepta "congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla", informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia familiarizada con las negociaciones que tienen lugar en El Cairo para acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza. De acuerdo con esta misma fuente, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, esta decisión representa un avance en el proceso de mediación para lograr una tregua en el enclave palestino y evitar el plan israelí de ocupar la ciudad de Gaza. La fuente añadió que los negociadores egipcios, encabezados por el jefe del Servicio General de Inteligencia, Hasán Rashad, habían avanzado en la cuestión de las armas de Hamás, ante el temor de que "la ocupación israelí reanudara sus ataques contra la Franja de Gaza tras recibir a los prisioneros". Asimismo, el informante afirmó que Hamás había aceptado un plazo de 60 días durante el cual se entregarían los prisioneros israelíes, se permitiría la entrada de ayuda humanitaria y médica a la Franja de Gaza y la guerra en el enclave palestino cesaría por completo. "Los dos puntos de discordia hasta ahora se centran en las garantías solicitadas por el movimiento (Hamás) para asegurar la implementación de la tregua por parte de Israel y su no violación, como ha sido el caso en todos los acuerdos de tregua anteriores, además de la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza", agregó.