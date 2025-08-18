Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Alemania pide aumentar la presión sobre Rusia antes del encuentro entre Trump y Zelenski

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha instado este lunes a aumentar la presión sobre Rusia para lograr "garantías de seguridad" para Ucrania ahora que "todos los ojos están puestos en Washington" de cara al encuentro previsto para esta jornada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodimir Zelenski.

Wadephul, que se encuentra de visita en Japón, ha recalcado la importancia de lograr unas garantías "duraderas" para Kiev, al tiempo que ha manifestado que las conversaciones deben centrarse en "elementos para una solución negociada que lleve a una paz justa y duradera" entre las partes.

"Para ello, las garantías de seguridad son una cuestión vital", ha apuntado durante una reunión con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya. "Incluso tras el alto el fuego y el acuerdo de paz, Ucrania debe ser capaz de defenderse a sí misma", ha apuntado.