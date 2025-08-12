En Directo
Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Guterres condena el "asesinato" de seis periodistas palestinos en Gaza
El estado hebreo mató este lunes en un ataque en Ciudad de Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif y otros cinco reporteros
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Israel renueva su cúpula militar con declaraciones cruzadas entre el jefe del Ejército y el ministro de Defensa
El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha anunciado este lunes el nombramiento de casi una treintena de militares en nuevos cargos condicionados a la aceptación del ministro de Defensa, Israel Katz, que ha afirmado horas antes que no los aceptaría, acusando al líder castrense de emprender las conversaciones al respecto sin coordinación o acuerdo previo, pese a que las Fuerzas Armadas hayan subrayado que Zamir tiene la autoridad única para nombrar a estos cargos. "La reunión sobre la dotación de personal celebrada hoy por el jefe del Estado Mayor se llevó a cabo en contra de las instrucciones del ministro de Defensa y sin coordinación ni acuerdo previos, lo que supone una violación del procedimiento establecido. Por lo tanto, el ministro de Defensa no tiene intención de debatir ni aprobar los nombramientos o nombres que se han publicado", ha indicado Katz, según ha recogido el canal israelí Arutz Sheva de un comunicado del que también se han hecho eco medios como 'Times of Israel'.
Guterres condena el "asesinato" de seis periodistas palestinos en Gaza a manos de Israel
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado el "asesinato" de seis periodistas palestinos a manos del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, incidiendo en "los riesgos extremos" que enfrentan estos profesionales, y ha pedido una investigación "independiente e imparcial" sobre este ataque dirigido contra una tienda reservada para medios. "El secretario general condena el asesinato de seis periodistas palestinos en un ataque israelí en la ciudad de Gaza el 10 de agosto. Estos últimos asesinatos ponen de relieve los riesgos extremos a los que siguen enfrentándose los periodistas al cubrir esta guerra en curso", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric.
Kaja Kallas advierte que la guerra en Gaza "se vuelve cada vez más peligrosa"
La máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, alertó este lunes que "la guerra en Gaza se vuelve cada vez más peligrosa" y volvió a pedir, en nombre de la UE, la llegada de la ayuda humanitaria ,"incluyendo el acceso de las ONG", además del "alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes".
"Si una solución militar fuera posible, la guerra ya habría terminado", añadió Kallas en un mensaje difundido a través de la red social X, tras una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete.
"La conversación de hoy con los ministros subraya la urgencia compartida de poner fin al ciclo de violencia. La primera prioridad es hacer llegar la ayuda a la Franja de Gaza, incluso a través de ONG internacionales que se enfrentan a obstáculos administrativos cuando deberían estar distribuyendo ayuda a las personas que pasan hambre", subrayó Kallas en un mensaje difundido por su portavoz.
La cantante Madonna pide ayuda para que los niños de Gaza no mueran de hambre
La cantante Madonna pidió este lunes ayuda para salvar "a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza" antes de que mueran de hambre, asegurando que ese es el mejor regalo que podría darle a su hijo Rocco en su cumpleaños.
La reina del pop pidió al público en su Instagram que done a diversas organizaciones humanitarias que proveen comida a los gazatíes, entre ellas World Central Kitchen y Women Wage Peace.
"Hoy es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza", escribió la cantante.
La UE reconoce la "urgencia" de poner fin a la violencia en Gaza, pero deja sin respuesta el plan de Netanyahu
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han destacado "la urgencia compartida de poner fin al ciclo de violencia" en Gaza, durante una reunión extraordinaria por videoconferencia celebrada este lunes, ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aunque los Veintisiete siguen sin dar respuesta a la desastrosa situación humanitaria y el plan de ocupación total del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu.
Lea aquí la información completa
Israel mata al menos 20 gazatìes en el norte y el centro del enclave
Al menos 20 gazatíes murieron este lunes en ataques israelíes en el norte y el centro de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes locales.
Al anochecer, ocho personas fallecieron cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria en la llamada zona sudanesa, en el noroeste del enclave, lo que eleva a 1.815 el número de víctimas en circunstancias similares desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.
Otros cinco murieron en un bombardeo en Deir al Balah, en el centro de Gaza.
ERC pide al Gobierno un "embargo inmediato de armas" al Estado de Israel
ERC ha anunciado este lunes la presentación de una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a "tomar medidas urgentes" ante el "genocidio del pueblo palestino", entre ellas "declarar un embargo inmediato de armas al Estado de Israel".
Así ha reaccionado ERC después de conocer el asesinato de seis periodistas en Gaza en un ataque de precisión de Israel.
"Considerando la situación insostenible, ERC registra una proposición no de ley en el Congreso que insta al Gobierno a tomar medidas urgentes ante el genocidio del pueblo palestino y la crisis humanitaria en Gaza. Como declarar un embargo inmediato de armas al Estado de Israel", ha explicado el diputado republicano en el Congreso Francesc-Marc Álvaro desde la red social X.
Palestina agradece a Australia su intención de reconocerla con un paso más hacia la paz
El Gobierno de Palestina agradeció este lunes a Australia la intención de reconocerla como Estado en la próxima asamblea general de la ONU, lo que supone un "paso significativo hacia el logro de la paz".
El Gabinete de Gobierno de Australia decidió esta mañana en Canberra, siguiendo la estela de otros países como Francia y Reino Unido, después de las críticas del país austral a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza, que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones.
El Ministerio de Exteriores palestino consideró en un comunicado que "esta decisión es plenamente coherente con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y un paso significativo hacia el logro de la paz de conformidad con la solución de dos Estados", y calificó el anuncio de "postura histórica y valiente".
Meloni transmite a Abás su "profunda preocupación" por la escalada militar israelí en Gaza
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó este lunes al presidente palestino, Mahmud Abás, su "profunda preocupación" por las decisiones de Israel que apuntan a una ocupación total de Gaza, en una conversación telefónica en la que la mandataria describió la situación humanitaria en la Franja como "injustificable e inaceptable".
"La conversación permitió en particular a la presidenta Meloni compartir la profunda preocupación por las recientes decisiones israelíes que parecen dirigirse hacia una mayor escalada militar y reafirmar cómo la situación humanitaria en Gaza es injustificable e inaceptable", confirmó la oficina de prensa del Gobierno italiano.
Durante la llamada, la jefa del Ejecutivo italiano reiteró la disposición de Italia a "hacer su parte en la estabilización y reconstrucción de Gaza" y reafirmó "la necesidad de trabajar en un proceso político que conduzca a una paz justa y duradera en Oriente Medio, basada en la solución de los dos Estados".
El Ejército israelí anuncia "una nueva fase" en su ofensiva contra la ciudad de Gaza
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este lunes que el Ejército está iniciando "una nueva fase" de su lucha en la Franja de Gaza tras la decisión del gabinete de seguridad israelí de expandir la ofensiva en la ciudad de Gaza, capital del enclave.
"Nos encontramos al inicio de una nueva fase en los combates en Gaza", dijo Zamir en una evaluación del Estado Mayor, en al que agregó que el Ejército mantendrá "la profesionalidad y los principios que rigen su actuación": "Lo haremos con la preparación de las tropas y el armamento, teniendo siempre presentes a los rehenes: haremos todo lo posible para proteger sus vidas y traerlos de vuelta a casa".
Zamir se refirió a los 50 aún cautivos en Gaza (20 de ellos vivos) después de que la propuesta del Gobierno israelí de conquistar la capital inquietara a las fuerzas armadas, ante la posibilidad de poner en riesgo a los secuestrados, si las tropas comienzan a operar en las áreas donde las milicias gazatíes los retienen.
