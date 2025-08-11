Estados Unidos
Al menos tres muertos y múltiples heridos en un tiroteo en Austin, la capital de Texas
Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena
EFE
Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo la tarde de este lunes en un estacionamiento de una tienda en Austin, la capital del estado de Texas, informaron las autoridades.
El Departamento de Policía de Austin (ADP, en inglés) dijo en un mensaje en su cuenta de X que al menos dos personas murieron en el incidente ocurrido a las 13.34 hora local (18.34 GMT) en el estacionamiento de una tienda Target.
Luego ADP confirmó a la televisora KVUE que una tercera víctima había fallecido y otras dos personas resultaron heridas. Se desconoce su condición.
Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena.
La jefa de APD, Lisa Davis, dijo a la televisora que el sospechoso robó un automóvil en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y puesto bajo custodia.
“La escena sigue activa y la investigación continúa”, declaró la policía en su mensaje al público.
El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en las redes sociales que había sido notificado de este tiroteo y que estaba siendo informado sobre la situación.
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil