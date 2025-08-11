Oriente Próximo
Macron afirma que la ocupación de Gaza es un "desastre anunciado" de "una gravedad sin precedentes"
El presidente francés propone desplegar una misión de estabilización de la ONU para garantizar la seguridad y proteger a los civiles
EP
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado los planes aprobados por el Gobierno de Israel para expandir la operación en la Franja de Gaza y "reocupar" la zona, un "desastre anunciado" que, según el mandatario galo, tiene "una gravedad sin precedentes" y sienta las bases para "la guerra permanente" en la zona.
"Los rehenes israelíes y las poblaciones de Gaza van a seguir siendo las primeras víctimas de esta estrategia", ha resaltado Macron, que ha vuelto a reclamar un alto el fuego "permanente" en su primera reacción directa a los últimos planes del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, según informa el Elíseo.
El presidente francés ha propuesto el despliegue de una misión de estabilización de la ONU para garantizar la seguridad y proteger a los civiles, así como para brindar apoyo a un futuro gabinete palestino que tenga entre sus funciones desarmar a Hamás, el grupo que controla la Franja desde el año 2007.
"Es la prioridad. Decimos no a una operación militar y sí a una coalición internacional bajo mandato de la ONU para luchar contra el terrorismo, estabilizar Gaza y ayudar a su población a poner en marcha un gobierno de paz y estabilidad", ha apostillado.
Macron, que ha llamado a la movilización del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos tiene capacidad de veto, entiende que "es la única vía creíble para salir de una situación inaceptable tanto para las familias de los rehenes como para los gazatíes".
