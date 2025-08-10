Región de Mármara
Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía
Hasta el momento no hay informaciones oficiales sobre víctimas o daños, pero la emisora dijo que ha habido heridos y mostró un edificio colapsado
EFE
Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, y se sintió en una amplio radio que ha incluido la ciudad de Estambul, informó el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya.
El sismo se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).
"AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes", indicó Yerlikaya en un breve comunicado publicado en redes sociales.
Hasta el momento no hay informaciones oficiales sobre víctimas o daños, pero la emisora dijo que ha habido heridos y mostró un edificio colapsado.
