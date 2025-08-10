Nuevo plan militar
Netanyahu habla con Trump tras anunciar la toma de ciudad de Gaza y le agradece su apoyo
EFE
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, por primera vez desde que anunció su intención de tomar la ciudad de Gaza, en una conversación en la que le agradeció su "firme apoyo a Israel" desde el comienzo de la ofensiva en la Franja palestina.
La oficina de Netanyahu informó sobre esta conversación, que mantuvieron después de que el primer ministro israelí compareciera ante periodistas internacionales para defender la extensión de su ofensiva en Gaza y la toma de control de su capital, desplazando a un millón de gazatíes, decidida el pasado viernes por su Gobierno.
En un comunicado, indica que los dos mandatarios "abordaron los planes de Israel de tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza", en referencia a la ciudad de Gaza y a la zona costera de Al Mawasi, donde se refugian cientos de miles de gazatíes y que llegó a estar considerada por Israel como 'zona segura' a pesar de seguir luego atacándola. "El primer ministro agradeció al presidente Trump su firme apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra", dice el escueto comunicado sobre la llamada.
La conversación ocurrió después de que Netanyahu compareciera esta tarde en su primera rueda de prensa -dio una segunda ante periodistas israelíes-, ya que el propio mandatario reconoció que no había hablado con Trump desde que el pasado viernes de madrugada el gabinete de seguridad israelí aprobó la toma de la ciudad de Gaza. "Agradezco enormemente el apoyo del presidente Trump", dijo durante la rueda de prensa, un apoyo que, añadió, pasa por pedir la liberación de todos los rehenes y la eliminación de Hamás de Gaza.
