La cifra de niños muertos por desnutrición aumenta a 100 desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza

La cifra de niños muertos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre desde el inicio de la ofensiva israelí se elevó este domingo a 100, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Esto supone que casi la mitad del total de muertos por desnutrición, que son ya 210, han sido menores en estos casi dos años de ofensiva israelí contra Gaza.

Los hospitales de la Franja registraron ayer, sábado, cinco fallecidos por inanición, entre ellos dos niños, de acuerdo con el comunicado de Sanidad.

Durante el mes de julio, las muertes en Gaza por falta de alimento se dispararon después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel, que controla todos los accesos al territorio.

Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el bloqueo fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado e insuficiente, denuncian las organizaciones humanitarias.

Imagen reciente de palestinos desplazados internos, incluidos niños, con ollas en las manos, mientras esperan recibir comida. / MOHAMMED SABER / EFE

Escasa ayuda humanitaria

Israel dijo este domingo que en la última semana -del 3 al 9 de agosto- 1.900 camiones de ayuda humanitaria "fueron recogidos y distribuidos" en la Franja de Gaza a través de los cruces de Zikim (en el norte) y de Kerem Shalom (sur), lo que supone una media de 270 camiones diarios frente a los 600 necesarios -según las organizaciones humanitarias- para cubrir las necesidades de los gazatíes.

Del total, el COGAT, el organismo israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, asegura que más de 1.300 camiones contenían sobre todo alimentos.

"Seguiremos facilitando la ayuda humanitaria a Gaza para la población civil no para Hamás", recoge la nota.

En su último recuento semanal publicado el pasado domingo, el COGAT informaba de que habían entrado en la Franja 1.200 camiones con ayuda humanitaria.

Y en diez días, del 27 de julio al 5 de agosto, ingresaron en Gaza 1.950 camiones, según este mismo organismo. En este mismo periodo, el Gobierno de Gaza -en manos de Hamás- aseguró que habían entrado en el enclave 850 camiones.

Sobre la última cifra del COGAT, el Gobierno gazatí todavía no se ha pronunciado.

Veto de Israel

Palestinos desplazados internos suben a camiones de ayuda humanitaria para conseguir comida. / HAITHAM IMAD / EFE

El veto impuesto por Israel a la entrada de la prensa internacional a la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí dificulta poder contrastar este baile de cifras.

De lo que vienen advirtiendo los principales organismos como la ONU y los propios gazatíes consultados por EFE es de que la ayuda que llega es insuficiente. Y subrayan que para paliar la actual situación de la Franja, al borde la hambruna, se necesita la entrada diariamente de 600 camiones.

Otro problema que ha reportado el Gobierno de la Franja es que la mayoría de los camiones que acceden a Gaza son saqueados, por civiles hambrientos pero también por bandas armadas, ante la falta de medidas de seguridad por parte de Israel, lo que impide que puedan llegar de forma segura a los almacenes para que la ayuda pueda ser distribuida.