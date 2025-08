Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: La ONU valora los anuncios de reconocimiento al Estado palestino

Hamás rechaza abandonar las armas "hasta el fin de la ocupación" y el establecimiento de un Estado palestino

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas han declarado este jueves que no abandonarán las armas "hasta el fin de la ocupación" de Israel y el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como capital, en respuesta a la declaración emitida tras la conferencia de la ONU para la implementación de la solución de dos Estados, que pidió su desarme y su renuncia a gobernar la Franja de Gaza. "La resistencia no cesará hasta que cese la ocupación y nuestro pueblo logre sus objetivos de liberación, el retorno de los refugiados y el establecimiento de un Estado plenamente soberano e independiente con Jerusalén como su capital. El arma de la resistencia está intrínsecamente ligada a este justo proyecto nacional", reza un comunicado conjunto firmado, entre otros, por Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. No obstante, las milicias palestinas han considerado que "cualquier esfuerzo a nivel internacional para apoyar" al pueblo palestino y sus derechos "es apreciado y bienvenido", pero ha subrayado que "el camino hacia una solución comienza con el cese de la agresión" israelí, así como "el genocidio y la política sistemática de hambruna".