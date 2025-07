Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia intercepta durante la madrugada un centenar de drones ucranianos en varias regiones del país

Las fuerzas de Defensa rusas han derribado durante la madrugada de este domingo cerca de un centenar de vehículos aéreos no tripulados ucranianos en distintas regiones del país, entre ellas Briansk y Rostov, según han informado las autoridades del Kremlin. "Durante la noche de ayer, desde las 21.50 hora de Moscú hasta las 05.20 hora de Moscú, los sistemas de defensa aérea en servicio han destruido e interceptado 99 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia en un mensaje desde su canal de Telegram. El mayor número de dispositivos de ataque destruidos en esta oleada de lanzamientos se ha dado en la región de Briansk, que ha sumado un total de 36 drones destruidos; seguida de Smolensk con 21 vehículos no tripulados interceptados y las regiones de Kaluga (10) y Volgogrado (9) y Rostov (9).