Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora del conflicto

Israel vuelve a amenazar con abrir "las puertas del infierno" en Gaza si no hay acuerdo

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, volvió a amenazar este miércoles con que "las puertas del infierno se abrirán" en la Franja de Gaza si no se logra un acuerdo de tregua con el que los rehenes sean liberados. Según un comunicado de su oficina enviado a la prensa nacional, el político acusó al exlíder de Hamás Yahya Sinwar y a su hermano Mohammed, al que Israel calificó como su sucesor, a pesar de que Hamás nunca lo confirmó, de arruinar Gaza. También señaló al que tilda del nuevo líder de la organización, aunque los islamistas no lo hayan anunciado, de "convertir Gaza en un mar de ruinas". "Los líderes de Hamás en el extranjero están celebrando en palacios y hoteles lujosos y negándose a liberar a los rehenes", recogió el comunicado, difundido por The Times of Israel: "Si no son liberados pronto, se abrirán las puertas del infierno". Hamás e Israel siguen negociando indirectamente en Doha un acuerdo de tregua, si bien las conversaciones no muestran avances desde hace semanas. Este miércoles, la prensa israelí citaba a un alto funcionario nacional que aseguraba que Hamás ha dado una respuesta "decepcionante" a la actual propuesta sobre la mesa y ha pedido enmiendas.