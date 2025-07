Aumenta la presión contra Israel por la hambruna en Gaza

Aumenta la presión contra Israel por el incremento de la hambruna en la Franja de Gaza. Más de un centenar de organizaciones humanitarias internacionales han firmado una carta exigiendo acción inmediata para detener el hambre de los civiles en el enclave palestino. Mientras Israel niega que haya hambruna en Gaza, centenares de personas se han manifestado en Tel Aviv en contra de las acciones de su Gobierno en el asediado territorio. Los ataques israelíes no se detienen, matando a al menos 21 palestinos desde la madrugada del miércoles.

"El sistema humanitario no puede funcionar con falsas promesas. Los trabajadores humanitarios no pueden operar con plazos cambiantes ni esperar compromisos políticos que no garanticen el acceso", afirma la carta. Entre sus 109 signatarios, se encuentran destacadas oenegés como Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, Acción contra el Hambre y Cáritas Internacional. "Los gobiernos deben dejar de esperar permiso para actuar; no podemos seguir esperando a que los acuerdos actuales funcionen", constatan.

Por ello, instan a los gobiernos a presionar verdaderamente a Israel para que abra todos los cruces terrestres, reestablezca el flujo total de alimentos, agua potable, suministros médicos, materiales de refugio y combustible a través de un mecanismo liderado por Naciones Unidas, y logre un alto el fuego. "Mientras el asedio del Gobierno israelí azota a la población de Gaza por hambre, los trabajadores humanitarios se unen a las mismas filas para recibir alimentos, arriesgándose a ser fusilados solo para alimentar a sus familias, lamentan. "Con los suministros totalmente agotados, las organizaciones humanitarias ven cómo sus propios colegas y socios se consumen ante sus ojos", añaden.

Israel niega la hambruna

"Cada mañana, la misma pregunta resuena en Gaza: ¿comeré hoy?", añaden los firmantes en boca de un representante de una agencia humanitaria en el enclave. Las tasas de desnutrición aguda registradas por los médicos se ceban especialmente con los niños y ancianos, pero los adultos también se ven afectados, desplomados en las calles por el hambre y la deshidratación. Estas organizaciones denuncian que, de promedio, sólo se distribuyen 28 camiones al día en todo el enclave. “Una cifra insuficiente para más de dos millones de personas, muchas de las cuales llevan semanas sin asistencia”, subrayan.

En cambio, Israel lo niega. Un alto funcionario ha dicho este martes que el Ejército no había identificado hambruna, al tiempo que enfatizó que se deben tomar medidas para “estabilizar la situación humanitaria”. Hablando con los periodistas bajo condición de anonimato y recogido por 'The Times of Israel', el oficial ha atribuido la caída significativa en la cantidad de ayuda que llega a los palestinos a los organismos de Naciones Unidas por no recoger y distribuir los alimentos y suministros. Según el organismo militar responsable de coordinar las entregas de ayuda a Gaza, alrededor de 950 camiones de suministros están esperando ser recogidos por la ONU del lado palestino de los cruces de Kerem Shalom y Zikim, que cubrirían las necesidades alimentarias durante dos semanas y media, según el funcionario.

Desde finales de mayo, las autoridades israelíes han apartado de forma deliberada a las agencias de Naciones Unidas, impidiendo la plena realización de su trabajo. Además, han incentivado la instauración de la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), respaldada por Tel Aviv y Washington, como la principal entidad responsable del reparto de ayuda. Este martes la ONU denunció que, entre el 27 de mayo y el 21 de julio, las fuerzas israelíes habían matado a 1.054 palestinos en Gaza mientras intentaban acceder a alimentos. Al menos 766 palestinos han sido asesinados cerca de los puestos de distribución de ayuda de la FHG, y los otros 288 han muerto baleados cerca de convoyes de Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda.

"Plan de emigración voluntaria"

Mientras, en Israel, los miembros del gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu fantasean con una nueva Gaza. La ministra israelí Gila Gamliel, a cargo de la cartera de Innovación, Ciencia y Tecnología y miembro del partido Likud de Netanyahu, ha revelado este martes su visión para el futuro de la Franja en un vídeo generado por inteligencia artificial y publicado en X, en el que pedía un “plan de emigración voluntaria” para la población palestina. En las imágenes, se la ve a ella, al presidente estadounidense Donald Trump y a Netanyahu junto a sus cónyuges caminando por un paseo marítimo de Gaza, donde los israelíes comen hummus y los turistas beben cervezas entre rascacielos, sin rastro de la población palestina autóctona.

A su vez, las conversaciones por el alto el fuego siguen estancadas. El medio estadounidense Axios ha anunciado que el enviado de la administración Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunirá con funcionarios qataríes e israelíes en Roma para impulsar las negociaciones, a la espera de viajar a la región esta semana. Desde la Franja, las fuentes médicas informan de que al menos 21 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes este miércoles. Las víctimas incluyen a dos personas que han sido baleadas cerca de un punto de distribución de la FHG en la sureña Rafah.

Suscríbete para seguir leyendo