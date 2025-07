El Salvador devuelve 252 migrantes venezolanos alojados en una cárcel de máxima seguridad y Caracas libera presos políticos y ciudadanos norteamericanos

Nayib Bukele y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmaron el intercambio de 252 venezolanos que estaban presos en una cárcel salvadoreña por 10 ciudadanos de Estados Unidos que estaban bajo arresto en Caracas y un número no precisado de presos políticos. "Hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TDA). Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves", sostuvo el presidente salvadoreño. Rubio, en tanto, agradeció a Bukele su papel para que los norteamericanos que habían sido procesados por supuestos delitos contra la seguridad nacional iniciaron el "camino a la libertad" a su país.

El Gobierno de Nicolás Maduro contrastó los relatos de Rubio y Bukele y dijo que los 252 ciudadanos venezolanos fueron "rescatados" del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. El canal oficial ´Telesur` señaló que Maduro autorizó esta "operación humanitaria después de meses de gestiones diplomáticas encabezadas por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien actuó como mediador en las negociaciones entre Caracas y Washington". El ministerio de Exteriores recordó por su parte que los connacionales, que habían sido deportados de Estados Unidos, "permanecían secuestrados y sometidos a desaparición forzada en un campo de concentración". Venezuela, añadió, "pagó un alto precio" para conseguir la libertad de los exmigrantes. El madurismo atribuyó la situación que atravesaron estos ciudadanos a "los sectores más extremistas de la derecha venezolana".

"Migrar no es un delito; secuestrar y torturar migrantes sí es un delito, y Bukele lo debe saber", aprovechó dijo Maduro. "No tuvieron derecho a la defensa, no tuvieron juez en El Salvador, no tuvieron derecho a acceder a sus abogados. No tuvieron derecho a un debido proceso bajo ningún aspecto. Estaban secuestrados. y me comprometí con sus familiares y con toda Venezuela que los iba a rescatar sanos y salvos".

Meses de negociaciones

Bukele quiso también atribuirse una victoria y recordó su propuesta del domingo 20 de abril a Maduro, materializada en los hechos este viernes, según su apreciación. "Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen tenía mantenidas en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos". Los abogados de las personas detenidas negaron expresamente que estas tuvieran relaciones con el Tren de Aragua.

La operación, comentó Bukele, "es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que durante mucho tiempo se había negado a liberar una de sus monedas de cambio más valiosas: sus rehenes. Sin embargo, gracias al esfuerzo incansable de muchos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró".

Por el momento no se ha informado quiénes serán los disidentes que recuperarían la libertad. Corrió el rumor en Caracas que entre ellos se encontrarían Rafael Tudares, Roland Carreño y Rocío San Miguel.

Dijo al respecto Rubio: "la Administración Trump sigue apoyando la restauración de la democracia en Venezuela. El uso por parte del régimen de la detención injusta como herramienta de represión política debe terminar". El Gobierno venezolano busca desde hace meses establecer un canal de negociaciones con Washington. Por el momento, sus resultados fueron magros.

Antes de conocerse la novedad había aterrizado en el aeropuerto internacional de Maiquetía un avión con 251 migrantes procedentes de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran siete de los 31 niños que para el Palacio de Miraflores habían sido secuestrados por la administración de Donald Trump. Maduro los recibió en la sede del Ejecutivo.