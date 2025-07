La Comisión Europea promete que no pausará su regulación de la inteligencia artificial

La Unión Europea no pausará la aplicación de la AI Act, su pionera regulación de la inteligencia artificial. De esta manera, Bruselas desestima las peticiones de una moratoria por parte de algunos países y de grandes empresas tecnológicas reacias a la normativa.

"He visto muchos informes, muchas cartas y muchas cosas que se dicen sobre la Ley de IA. Permítanme ser lo más claro posible: no hay que parar el reloj. No hay periodo de gracia. No hay pausa", ha recalcado este viernes el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier.

Así, la normativa se pondrá en marcha según el calendario legal previsto. Las primeras disposiciones de la ley entraron en vigor en febrero, pero las que más presiones están generando son las que afectan a la IA de propósito general, modelos generativos como los que usan ChatGPT, de OpenAI; Gemini, de Google; Llama 4, de Meta; o Claude, de Anthropic. Sus obligaciones de transparencia, evaluación de riesgos y rendición de cuentas empezarán a aplicarse el próximo 2 de agosto.

Crece la presión

Con esas palabras, el Ejecutivo europeo trata de desmentir las informaciones publicadas en los últimos días por medios especializados como MLex, que advierten de que se debate la posibilidad de prorrogar dos meses la aplicación de las normas para las IA de propósito general y de un plazo más largo para los modelos que entrañan riesgos sistémicos como la desinformación, los sesgos discriminatorios o las amenazas a la ciberseguridad.

Gigantes tecnológicos estadounidenses, pero también empresas europeas como la diseñadora de semiconductores ASML o la emergente Mistral AI han instado a la Comisión a retrasar la aplicación de la ley, ya aprobada por el Parlamento Europeo. Critican que las normas son demasiado estrictas y que aún no se han elaborado las directrices pertinentes para guiar a las empresas en su cumplimiento.

Varios países europeos se han sumado a esa petición. Entre ellos, Polonia o Dinamarca, que desde el martes ostenta la presidencia rotativa del Consejo de la UE, una posición que le permite priorizar su agenda política. Ayer mismo, la ministra danesa de Digitalización, Caroline Stage, pidió abiertamente suspender la regulación.

Simplificar las normas

La Comisión si tiene previsto proponer hacia finales de año un paquete medidas para simplificar sus normas digitales. España apoya esa posición. Preguntado por EL PERIÓDICO, el Ministerio de Transformación Digital ha explicado que "en ningún caso está a favor de prescindir del marco de protección actual" de la ley europea de la IA.

