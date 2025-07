Casi un 70% de los españoles apoya regular a las grandes empresas tecnológicas, aunque eso dañe la relación de la UE con Trump

En las últimas semanas, la Comisión Europea ha pasado de defender a capa y espada su regulación digital a abrir la puerta a una exención de la ley que beneficie a los gigantes tecnológicos para evitar así las represalias de Estados Unidos en forma de draconianos aranceles contra la economía europea.

Ante esa amenaza, una amplia mayoría en España, Francia y Alemania cree que la Unión Europea debe mostrarse firme y obligar a grandes empresas del sector como Apple, Google, Meta, Amazon o Microsoft a cumplir con sus leyes, aunque eso perjudique su relación con la administración Trump.

Una nueva encuesta de YouGov desvela que un 68% de los ciudadanos españoles apuesta por la firmeza legislativa contra las llamadas Big Tech estadounidenses y que un 38% cree que las leyes son "demasiado permisivas". En Alemania, un 65% de los encuestados pide aplicar la normativa digital y en Francia un 63%. En esos dos países, la cifra de personas que consideran que la ley no es lo suficientemente estricta crece hasta el 47% y el 42%.

Daño a la democracia europea

Dos tercios de los encuestados consideran que los estrechos vínculos entre Trump y Silicon Valley son "algo malo", mientras que la mitad de ellos cree que las grandes empresas tecnológicas ostentan más poder que la propia UE. Una amplia mayoría opina que esas corporaciones tienen un impacto negativo en la democracia europea (42% en Alemania, 41% en España y 39% en Francia).

Por otro lado, el porcentaje de gente que pide relajarla oscila entre un 13 y un 16%, una opción que apoyan principalmente votantes de partidos de extrema derecha como Vox, AfD o la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

"Estas plataformas han construido sus imperios manipulando el debate público, esquivando la supervisión y debilitando las instituciones", apunta Rasha Abdul Rahim, directora ejecutiva de People vs Big Tech, organización que junto a WeMove Europe ha encargado el sondeo. "Si la UE cede, enviará un mensaje claro: los oligarcas tecnológicos no electos y los lobbies empresariales están por encima de la voluntad democrática de la ciudadanía".

Asedio para debilitar la ley antimonopolio

El sondeo, realizado a principios de junio pero publicado este jueves, llega pocos días después que The Wall Street Journal filtrase el borrador de un posible acuerdo entre Bruselas y Washington que eximiría a las compañías estadounidenses de cumplir con la Ley de Mercados Digitales, la regulación antimonopolio de la UE, hasta que ambas partes acuerden cómo se implementa.

Esta regulación se ha convertido en un quebradero de cabeza para Silicon Valley. El pasado abril, sin ir más lejos, la Comisión impuso una multa de 500 millones de euros a Apple y otra de 300 millones a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, por abuso de poder. Algunas organizaciones en defensa de los derechos digitales han pedido a la Comisión romper el negocio publicitario de Google, una medida también propuesta en EEUU que, en términos generales, apoya alrededor del 40% de los encuestados. Molestas con esas sanciones, las empresas tecnológicas estadounidenses han pedido ayuda a Trump y han lanzado una campaña de lobby en Bruselas para tratar de rebajar las exigencias de la ley.

"Precedente peligroso"

Varios eurodiputados han mostrado su preocupación por una maniobra de presión de la Casa Blanca que denuncian como "coerción económica". Si la administración Trump logra reescribir una ley ya acordada por el Parlamento Europeo sentaría un "precedente peligroso" que debilitaría la capacidad legislativa europea, han explicado en declaraciones a Politico.

El temor es que la UE siga los pasos de Canadá, que el pasado lunes eliminó su impesto a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses después que EEUU cancelase las negociaciones sobre un acuerdo comercial y amenazase con imponer aranceles más altos a las importacionesde productos canadienses como represalia.

El borrador, que aborda otros temas comerciales, no menciona los aranceles impuestos por Trump ni aquellos que con lo que ha amenazado al club de los 27. El próximo 9 de julio finaliza la pausa arancelaria que Washington estableció mediante una orden ejecutiva el 9 de abril. Sin embargo, Trump ha dicho que esa fecha no es definitiva. "Podemos hacer lo que queramos", señaló el pasado viernes. Si no se llega a un acuerdo, el 14 de julio entrarán en vigor las tarifas que la UE propuso como represalia.