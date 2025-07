Reza Zabib, embajador de Irán: “Hemos sido atacados por dos potencias nucleares, pero no tuvimos miedo: nos defendimos”

Han sido 12 días de guerra que lo han cambiado todo y a la vez han dejado todo igual. En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel lanzó un ataque masivo contra Irán tras desactivar con drones las defensas antiaéreas del país en una operación de espionaje sin precedentes. El ejército iraní respondió lanzando centenares de misiles balísticos que impactaron en edificios por todo Israel y dejaron imágenes inéditas de destrucción en el país. Cerca de una treintena de israelíes murieron, centenares más resultaron heridos y 10.000 quedaron sin hogar, según fuentes israelíes. Después, Estados Unidos lanzó el mayor bombardeo contra las instalaciones nucleares de Irán de la historia. Ahora, todo parece haber regresado a la normalidad tras un alto el fuego forzado este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este contexto, el embajador de Irán en España, Reza Zabib (Dezful, Irán, 1968), recibe a EL PERIÓDICO en la sede de la República Islámica en Madrid.

¿Cuál es el balance en Irán tras 12 días de guerra con Israel? La guerra comenzó con una agresión armada contra mi país con la implicación posterior del régimen estadounidense. Algo más de 600 personas han sido asesinadas por el régimen sionista y hay más de 3.500 heridos…

Disculpe, un momento: ¿por qué no dice Israel en lugar de “régimen sionista”? Porque no reconocemos a esa entidad.

¿Qué daños materiales han contabilizado? Muchos edificios públicos fueron dañados, incluidos tres hospitales y varias ambulancias. Incluso la Media Luna Roja fue atacada y dañada. Muchos médicos fueron asesinados.

¿Y las instalaciones nucleares? Primero, tengamos presente que atacar instalaciones nucleares está prohibido por el derecho internacional. Pero sí, efectivamente atacaron tres instalaciones nucleares.

El Gobierno iraní ha asegurado que las instalaciones nucleares habían resultado “gravemente dañadas”. Donald Trump fue más allá y las describió como “aniquiladas”. ¿Están destruidas? Todavía es demasiado pronto. Pero lo que estaba por encima quedó afectado o parcialmente dañado. Lo que está bajo tierra está en buen estado.

Kaja Kallas, la Alta Representente de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, cuestionó la legalidad del ataque de Estados Unidos… Como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Pero no hay ninguna duda. Ellos comenzaron una agresión mediante un ataque armado. Si revisa usted la letra de la Carta de la ONU, en su Artículo 2.4, dice claramente que está prohibido amenazar con el uso de la fuerza o usar la fuerza...

Israel lo llama “defensa preventiva”, porque dicen que ustedes estaban muy cerca de obtener una bomba nuclear. El derecho internacional no reconoce ese tipo de interpretación. Hay dos excepciones, según la Carta de la ONU, para usar la fuerza contra otro país: o bien por un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, o según el Artículo 51, que es defensa propia. No ha habido mandato del Consejo de Seguridad, y no había motivo para acogerse al Artículo 51 por defensa propia. Así que ha sido totalmente ilegal, y no hay duda sobre ello.

Imagen de satélite del complejo nuclear de Fordow, en Irán. / MAXAR TECHNOLOGIES / EFE

¿Por qué se aferran a la legalidad en este caso, y, sin embargo, la ignoran respecto a su apoyo a Hezbollah en Líbano o en Siria? En primer lugar, esos asuntos no tienen nada que ver con Irán. Hizbulá es un partido independiente del Parlamento libanés. Ahora hay desafíos en todo el mundo. ¿Eso justifica un ataque armado? El ataque armado está prohibido por la Carta de la ONU. Nadie puede usar ese tipo de pretexto para atacar a nadie. Lo ha dicho en la red social X el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres: la agresión es una amenaza para la paz y estabilidad internacionales.

¿Y los ataques en el mar Rojo de los hutíes yemeníes que ustedes apoyan? Está hablando de Yemen, no de Irán.

¿Niegan que están apoyando a esos grupos como Hizbulá, Hamás o los hutíes? Son acusaciones. Nadie, hasta este momento, ha sido capaz de presentar un solo documento sobre eso, ya sea sobre Hizbulá, Hamás u otros... Primero, ellos son responsables de sí mismos. Segundo, según el derecho internacional, la resistencia armada contra la ocupación es absolutamente legal. Los apoyamos bajo esta justificación legal.

PROGRAMA NUCLEAR

¿Por qué tienen 408 kilos de uranio altamente enriquecido al 60% si buscan un programa nuclear pacífico? Porque el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación Nuclear permite a los Estados miembros producir, enriquecer y fabricar material nuclear, incluso al 60% y hasta al 99%.

Pero, ¿para qué? Para la energía nuclear basta un 4%; para radiología, un 20%... El enriquecimiento al 60% es útil para barcos y motores navales.

Pero no tienen buques de propulsión nuclear… Vamos a desarrollar buques de propulsión nuclear, sí.

¿Qué va a ocurrir con las negociaciones? Estados Unidos dijo que siguen en marcha. El enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, incluso afirma que serán directas, sin intermediarios… Nuestra posición siempre ha sido resolver cualquier disputa mediante negociación pacífica.

¿No cambió con el bombardeo de Estados Unidos? Es la otra parte la que debe decidir: o agresión o negociación. Como dice el refrán, uno no puede sentarse en dos sillas. No puedes lanzar un ataque armado y luego pedir negociación. Ellos deben elegir. Nosotros siempre hemos estado listos para negociar. Negociamos en Moscú durante tres años, terminando en el Plan de Acción Integral Conjunto [acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán] de 2015. Cuando la entidad sionista atacó, íbamos a la sexta ronda de negociación y estábamos en Ginebra—yo estaba con mi ministro allí—negociando con el grupo 3+3 [Alemania, Francia, Reino Unido, China y la Federación Rusa, junto a la Unión Europea]. Uno o dos días después de eso, el régimen de Estados Unidos comenzó la agresión. No negociamos bajo presión. Y según el derecho internacional, cualquier acuerdo bajo presión es nulo.

Entonces, ¿acudirán a las negociaciones? Lo veremos. Revisaremos todo y esperaremos el enfoque de la parte estadounidense. Estamos listos para un compromiso justo, pero si la elección es ningún enriquecimiento, si la elección es ningún programa nuclear, eso no requiere negociación. Eso fue lo que Trump ofreció en Omán.

El Parlamento de Irán ha aprobado pedir al Gobierno abandonar el Tratado de No Proliferación. ¿Lo van a hacer? Permítame corregirle: lo que se ha aprobado en el parlamento en primera lectura, hay al menos una más, es limitar la cooperación con la OIEA.

Madrid. 25.06.25. Reza Zabib, embajador de Irán en España / José Luis Roca

¿Por qué? Porque, lamentablemente, el director general, Rafael Grossi, se negó a cumplir con su deber de condenar el ataque a las instalaciones nucleares salvaguardadas.

Hubo condenas muy contundentes cuando Rusia bombardeó Zaporiyia, en Ucrania... Hay resoluciones al respecto de la conferencia general del Organismo. Cuando el régimen sionista bombardeó las instalaciones nucleares iraquíes, aprobaron una resolución clara y por escrito. Hay también resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente Pedro Sánchez dijo que Irán nunca debería tener acceso a armas nucleares. ¿Qué le parece? Siempre hemos dicho que no perseguimos la bomba nuclear. La OIEA no solo ha probado en 15 informes que el programa nuclear está bajo salvaguardias, sino que incluso después de la agresión, el director general del Organismo dio una entrevista diciendo que no han encontrado ningún indicio ni señal de desviación en el programa nuclear pacífico iraní.

GUERRA CON ISRAEL

Irán lanzó andanadas de misiles contra Israel. Vimos imágenes que no se recuerdan: edificios destruidos en Israel, ataques en Tel Aviv, casi treinta personas muertas. ¿Tienen miedo de más represalias, aunque no sea una guerra abierta? No les tememos en absoluto. Cuando una nación se enfrenta a una agresión extranjera, no hay espacio para el miedo. Hemos sido atacados por dos potencias nucleares (Israel tiene 400 ojivas nucleares y Estados Unidos el mayor arsenal), pero no hemos tenido miedo, nos defendimos. Estamos orgullosos de que lo hemos hecho y de ser suficientemente capaces.

También mataron a varios científicos nucleares de alto nivel. ¿Serán capaces de reemplazarlos? Lo hicieron, sí. No es nuevo para nosotros. Anteriormente asesinaron a cuatro o cinco de los principales científicos iraníes de alto nivel. Pero después de la muerte de esos científicos excelentes, logramos el enriquecimiento al 60%. Así que no nos afectará.

Israel consiguió atacarlos en su territorio. Reconocemos que sufrimos una brecha de seguridad e inteligencia. Pagamos por eso. Pero nunca afectará a nuestro programa nuclear pacífico.

¿Hay alguna circunstancia en la que Irán reconozca la existencia de Israel y haga la paz con ellos? Nadie tiene el derecho moral de aceptar un sistema que se basa en dos conceptos: ocupación y apartheid. Nunca aceptamos reconocer el sistema de apartheid en Sudáfrica. Seguiremos igual. Es tanto legal como moral.

Pero lo llamaban Sudáfrica, no “entidad”. Fuimos nosotros los que empezamos a hablar de apartheid en Palestina ocupada. Luego lo adoptó gente como el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter en un libro. Todo el mundo lo aceptó. Ellos mismos: “Es un Estado judío”, dijeron. ¿Qué pasa con los millones de árabes? Si no los reconoces como ciudadanos de primera, entonces tienes un sistema de apartheid. Por lo tanto, nunca reconoceremos este sistema. El reconocimiento se basará en la aplicación del derecho inherente del pueblo originario de esta región

¿Ni la solución de dos estados? Uno, dos o tres estados, nadie tiene derecho a imponerlo, ni en Bruselas ni en el Consejo de Seguridad, nadie. El derecho internacional lo llama derecho inherente. Cuando es inherente, no puedes transferirlo, no puedes ignorarlo.

Incluso si la Autoridad Nacional Palestina e Israel firman un acuerdo y se crea el Estado palestino, ¿ustedes no reconocerán a Israel? Ese resultado ya lo tenemos, se hizo en los Acuerdos de Oslo.

Pero nunca se hizo realidad… No solo no se llevó a cabo, sino que cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo, había algo así como 80.000 colonos en Cisjordania. ¿Sabe cuál es la cifra hoy? Más de 800.000. Públicamente, Netanyahu dijo: “Estoy orgulloso de que desde el primer día me opuse a los Acuerdos de Oslo”. Los ministros están pidiendo día y noche a que todos los árabes se vayan.

Pero muchos dicen: eso no es asunto de Irán. Incluso en Cisjordania… No es el asunto de nadie, solo de los palestinos. El problema empezó cuando alguien fuera de Palestina decidió emitir una declaración, la Declaración Balfour, y decidir sobre el destino de los palestinos. Dejemos que sea un referéndum de los palestinos.

