Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina: “Europa se jacta de defender valores pero no rompe el comercio con Israel por el genocidio”

Mientras el embajador palestino Husni Abdel Wahed recibe a EL PERIÓDICO este viernes en Madrid, llegan noticias atroces desde Gaza y Cisjordania. En los últimos días, Israel ha matado a tiros a más de 400 palestinos cuando iban a buscar comida a los puntos de distribución, según Naciones Unidas. El diario israelí Haaretz asegura que los soldados acataban órdenes de sus superiores de disparar a la multitud. Tel Aviv lo niega. El hambre sigue azotando la Franja, donde ya han muerto al menos 55.000 personas, la mayoría mujeres y niños. En Cisjordania, el otro territorio palestino junto a Jerusalén Oriental y Gaza, se multiplican los pogromos de colonos judíos contra las ciudades palestinas.

Wahed (Aqabat Jaber, Cisjordania, 1960) atiende a este diario en la sede de la delegación diplomática que estrena cartel en la puerta: Embajada del Estado de Palestina, en Madrid.

Hace un año desde que España reconoció a Palestina como Estado. ¿Ha cambiado algo? Antes de ese 28 de mayo del año pasado, esta ya era una misión diplomática de Palestina con todas las inmunidades y privilegios. Yo presentaba cartas credenciales al Rey en calidad de embajador- jefe de la misión diplomática de Palestina.

Y, ¿más allá de lo formal? Ha habido un cambio notorio. El gobierno de España no se ha quedado en el anuncio y ha dado cuerpo y alma a este reconocimiento con hechos concretos. Se celebró una Reunión de Alto Nivel (RAN) con los jefes de Gobierno en noviembre del año pasado, y se firmaron una serie de iniciativas políticas a nivel de la Unión Europea.

Este jueves, el presidente Pedro Sánchez en Bruselas denunció “la situación de genocidio en Gaza”. ¿Ha notado usted más cambios en el Ejecutivo español? Quiero agradecerle a España y a su Gobierno la valentía de llamar a las cosas por su nombre. El presidente Sánchez ya calificó lo que ocurre en Palestina como genocidio en el Congreso de Diputados. Y lo ha reiterado, y esto realmente requiere voluntad y valentía. Una forma de reconocer ese valor fue el hecho de que Sánchez fue el único líder internacional invitado a hablar en la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad.

Fue entonces cuando anunció que promovería una resolución sobre Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas… Allí ratificó su voluntad. Llama la atención la posición del resto de Europa. Los europeos se jactan de ser custodios del derecho internacional, de los derechos humanos, de los convenios… Pero, como recordó Sánchez esta semana en Bruselas, van ya 18 paquetes de sanciones a Rusia y ninguna a Israel. Se jactan los europeos de defender los valores y principios, pero está claro que los valores y principios son solo para ellos. Ni siquiera quieren reconocer que en Palestina se está cometiendo un genocidio. Ni siquiera rompen el acuerdo comercial con Israel por ello.

La UE dice que es porque no hay unanimidad, aunque 17 países pidieron revisar el acuerdo. Y diez se opusieron, y son precisamente son los responsables de lo que está ocurriendo en Palestina, porque fueron ellos los que causaron las tragedias del siglo pasado que afectaron a muchos, incluyendo a los judíos. Ahora son ellos mismos los que incentivan a Israel a seguir con su genocidio, con sus posturas antipalestinas.

¿No ha notado algo de cambio en Europa? Reino Unido ha sancionado a dos ministros israelíes y ha suspendido las negociaciones para un acuerdo comercial. Francia parece que está dispuesta a reconocer al Estado palestino. El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que no entiende qué está haciendo el ejército israelí en Gaza… Me ofende, me ofende porque, ¿qué ha significado todo eso para detener el genocidio? ¿Se van a conformar con eso? ¡Qué magnanimidad la de los franceses, ingleses y alemanes, que son los responsables del genocidio, junto con Estados Unidos!

Kaja Kallas, tras leer este lunes el informe que ve “indicios” de violación de derechos humanos de Israel, dijo que hablará con Israel y esperará a julio para una decisión sobre el Acuerdo de Asociación… Israel lleva atacando desde el año 48. Con Rusia han hecho 18 resoluciones de sanciones, ¿por qué ninguna cuando ataca Israel a Siria, o cuando ataca a otros países de la región? Fíjese en el engaño y la hipocresía europea. Israel atacó a Irán. Dijeron que Israel tenía derecho a defenderse. Y yo no comparto nada con Irán, absolutamente nada.

Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina / Alba Vigaray

¿Por qué dice que no comparte nada con Irán? Ellos dicen defender la causa palestina… Ellos no apoyan a la causa palestina sino que apoyan a sectores de Palestina.

A Hamás… Hamás y la Yihad Islámica. Lo más importante es que yo no comparto nada con ninguna ideología religiosa. No comparto un estado religioso. Soy laico, demócrata y quiero un estado democrático y laico. Por lo tanto, ni ideológica ni políticamente comparto nada con Irán.

¿No cree que el poder militar que tiene Irán puede servir a la causa palestina? Se ha demostrado que no.

¿Cómo interpreta estos 12 días de guerra de Israel con Irán? Está claro que Israel hace lo que le da la gana porque cuenta con la aprobación de Estados Unidos y de buena parte de Europa. Nunca ha tenido que pagar ningún precio por el genocidio que perpetra contra nuestro pueblo. Y mientras tengan las manos libres para hacer lo que se les antoje y no tengan que pagar por nada, ¿por qué va a parar? Todos saben que Netanyahu sigue con una guerra infinita para evadir la prisión de su juicio por corrupción.

Recuerdo también en aquella primera entrevista que usted no quería condenar los ataques de Hamás. Desde entonces, el presidente palestino, Mahmoud Abás, les ha insultado públicamente llamándoles “hijos de perra”. ¿Condenan aquellos atentados? ¿Ha cambiado la actitud hacia Hamás? La verdad es que seguir con esta lógica de condenar al mismo tiempo que la gente se está muriendo de hambre en la Franja de Gaza, producto de la política israelí sostenida por Europa y Estados Unidos…

Olvidémonos de la condena, porque solo son palabras. Lo que me gustaría comprender es cuál es su posición respecto a Hamás… Nunca ha cambiado, al igual que la de toda la Autoridad Nacional Palestina (ANP): Hamás es nuestro adversario. Son ciudadanos palestinos y parte del tejido nacional del Estado palestino, no puedo quitarle su condición de palestinos. Pero son nuestros adversarios políticos e ideológicos. Lo mismo digo de Irán: no comparto su proyecto. Hamás es mi adversario.

Usted me dijo que la ANP no entraría en Gaza a lomos de tanques israelíes. Abás se ofrece para gobernar Gaza. No entraremos a lomos de tanques israelíes, sino como fruto de un acuerdo internacional y para asumir nuestra responsabilidad. No es un regalo de Israel ni de Estados Unidos. Simplemente, es territorio palestino, ahí vive parte del pueblo palestino y nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades hacia nuestro territorio y hacia nuestro pueblo.

¿Hay alguna vía abierta para que, de hecho, la ANP controle Gaza además de Cisjordania? El gobierno palestino ha preparado un plan para retomar sus responsabilidades en la Franja de Gaza. Pero los desafíos son enormes. Habrá que ver en el momento en que pare el genocidio y evaluar el nivel de destrucción, de daño, de muerte, de desaparición. Y con qué recursos se cuentan, porque hasta ahora se habla como algo abstracto. Cuando pare la guerra, habrá que evaluar la realidad y ver con qué recursos se cuenta.

¿Hay alguna esperanza? La reconstrucción, según cifras preliminares, se estima en más de 53.000 millones de dólares. Pero luego está la reconstrucción humana, psicológica. Hay hasta tres generaciones que van a sufrir daños irreparables producto de este genocidio. Los niños no van a la escuela porque no hay ni profesores. Están privados de su infancia y de su derecho a la educación. Se mueren de hambre. ¿Sabe las secuelas que le quedan a un niño que ve a su padre, su madre, sus hermanos, sus amigos o sus vecinos despedazados? No van a recibir la atención necesaria. Cuando pare el genocidio, la mayoría de los custodios de la moral nos dará la espalda: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania…

¿Cómo está la situación en Cisjordania? El mérito de la política de Israel y de los políticos israelíes es que no dejan nada para la imaginación ni para el análisis. Ellos dicen todo lo que pretenden hacer y lo hacen. Israel ha reiterado una y otra vez su intención de implementar la limpieza étnica en Cisjordania, lo mismo que en la Franja de Gaza. El problema es que hay muchos en Occidente que no quieren ni ver ni escuchar ni entender. Israel ha presionado para que otros países reciban a la población palestina.

A Egipto y a Jordania… Y a otros. Pues en Cisjordania pasa lo mismo: limpieza étnica, destrucción. Es importante ver lo que está ocurriendo en los campos de refugiados en Cisjordania, en Jenin, en Tulkarem, en Balata, en Dheisheh: destrucción total y desplazamiento forzoso de la población. Cisjordania también es otro capítulo de genocidio, de menor envergadura.

¿Por el ejército o por los colonos? Los colonos siempre van protegidos por el ejército. Nunca van solos. Este mismo jueves, en Kafr Malik, cerca de Ramallah, han llegado los colonos con el ejército y han disparado a la población palestina. Han matado a tres personas. La violencia en Cisjordania se une a la destrucción, el desplazamiento forzoso, la judaización del territorio palestino, la anexión, la confiscación de tierras, la construcción de nuevos asentamientos… Luego Gran Bretaña o Francia anuncian que sancionan a dos o tres colonos.

¿Qué puede hacer la Autoridad Nacional Palestina para que no les ataquen? No hay negociaciones porque Israel no quiere. Israel quiere hacer desaparecer a la ANP.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció hace unas semanas públicamente que había permitido el fortalecimiento de Hamás con dinero de Qatar para debilitar a la ANP. Era un secreto a voces. Lo hacen desde 1988. Uno de los valientes que tuvo el valor de decirlo fue Josep Borrell, el ex Alto Representante, cuando recibió su Doctor honoris causa.

¿Cuáles serían los pasos clave para llegar a la paz y al control de la Autoridad Nacional Palestina de Gaza? La clave es el control del territorio. España convocó en mayo en Madrid una reunión internacional para impulsar la implementación de la solución de dos estados. Se centraba en la implementación: que el estado de Palestina sea una realidad y que asuma su rol como tal sobre su pueblo y sobre su territorio en igualdad de condiciones con los demás.

¿Puede eso ocurrir con Netanyahu en el poder, o con Donald Trump en la Casa Blanca? Se requiere voluntad, primero de Estados Unidos, que protege, blinda, apoya, financia, arma y promociona a Israel; y voluntad de parte de Europa, porque es inconcebible que hablen de dos estados y que reconozcan Netanyahu. El panorama no es alentador, pero hay que tener muy claro que la alternativa a la falta de paz es más guerra, más muerte, más desestabilización no solamente de nuestra región, sino de la paz y seguridad del mundo. Cuando Estados Unidos quiso parar los ataques a Irán, los aviones de Israel dieron la vuelta. Tienen capacidad para hacerlo.

Suscríbete para seguir leyendo