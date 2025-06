Trump compara los ataques a Irán con Hiroshima y Nagasaki y acusa a la prensa que cuestiona su éxito de ser un "fraude"

"No quiero utilizar el ejemplo de Hiroshima, no quiero utilizar el ejemplo de Nagasaki, pero eso fue esencialmente lo mismo, aquello acabó con aquella guerra. Esto acabó con esta guerra", ha dicho el presidente Donald Trump, en referencia a los bombardos de Estados Unidos sobre posiciones estratégicas nucleares en Irán, durante una comparecencia en los márgenes de la cumbre de la OTAN en La Haya.

No quería utilizar el ejemplo, pero lo ha hecho. Trump ha defendido que esos ataques han puesto fin a la escalada entre Israel e Irán y los compara con los bombardeos sobre las ciudadaes japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. "Lo último que quieren hacer ahora es enriquecer lo que sea, lo que quieren es recuperarse", ha dicho Trump.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que esos bombardeos han sido "devastadores" para el programa nuclear de Irán. Trump ha insistido en que reconstruirlo llevará "años" y da por concluido el conflicto al entender que Teherán ha perdido su capacidad para desarrollar una bomba nuclear. Fue bajo ese pretexto que Israel inició el conflicto.

Una estafa

Varios medios estadounidenses, incluidos 'The New York Times' y CNN, han publicado un informe preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono. Ese informe apunta a que los bombardeos no habrían sido tan efectivos como defiende la Administración. Los ataques no habrían acabado con componentes esenciales para el programa nuclear iraní y apenas habrían retrasado el proceso unos meses.

Trump ha acusado a estos medios de ser "un fraude" y de tratar de mininimizar el éxito de una operación que fue "una tremenda victoria". Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha acusado a quienes han filtrado el informe de ser "apuñaladores profesionales" y de caracterizar la información de "de una manera absolutamente falsa". El presidente de Estados Unidos alega que si no se hubieran destruido las instalaciones, Irán no se sentaría ahora a negociar.

Rutte en defensa de Trump

Ambos han hecho esas declaraciones durante una atención a los medios junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ante las incisivas preguntas de los periodistas, el holandés ha salido en defensa de Trump. "Lo mejor es que has eliminado la capacidad nuclear de Irán", ha dicho Rutte, "esto es crucial".

Para Rutte, el bombardeo de Estados Unidos "envía una señal al resto del mundo". Trump "es un hombre de paz, pero si es necesario está dispuesto a usar la fuerza", ha dicho el secretario general de la OTAN. Pero no todo el mundo parece estar igual de cómodo con la política exterior de la Administración. Preguntada por la legalidad de los bombardeos, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha dicho en declaraciones a BBC que quien usa la fuerza "tiene que justificarlo en el derecho internacional" y Washington no lo ha hecho del todo.