Cristina Kirchner se presentará el miércoles en los tribunales para empezar a cumplir su condena de 6 años de cárcel

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea". La expresidenta Cristina Kirchner anunció que se presentará en el próximo miércoles en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires para "actuar conforme al derecho" y comenzar a cumplir la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ese día vence el plazo otorgado por la justicia para determinar cuáles serán las condiciones de detención de la líder del partido peronista sentenciada en una causa por corrupción en el manejo de la obra pública durante su Gobierno (2007-15). El kirchnerismo sostiene que ella ha sido proscrita y objeto de un juicio amañado. Fernández de Kirchner llegará a los Tribunales en el barrio de Retiro, a unos tres kilómetros de la sede del Ejecutivo que supo ocupar, acompañado por una movilización de sus seguidores que puede llegar a ser masiva.

Los abogados de la exmandataria pidieron la prisión domiciliaria. La mayoría de los medios de prensa coinciden en que esa solicitud será aceptada para no tensar más la situación política. Sin embargo, el portal ´La Política Online` consignó este viernes que los magistrados que la condenaron "no descartan negarle" la prisión en el edificio que habita en el barrio de Constitución y que desde el pasado martes, cuando se conoció el dictamen, se ha convertido en un lugar de constante peregrinación de simpatizantes.

La ejecución de la pena de "Cristina", como la llaman a secas los que la quieren y aborrecen, está a cargo del juez Jorge Gorini, quien debió suspender una licencia que tenía programada. Gorini, por lo pronto, ya tiene en sus manos el informe socio ambiental sobre el apartamento de Fernández de Kirchner en el que se concluye que es "apto" para que cumpla la sanción impuesta. El texto da cuenta de cómo es el barrio, cuál es su actividad vehicular y peatonal, las características de las viviendas lindantes y otros datos. El único asunto de controversia es que el balcón del apartamento. Temen que se convierta lugar desde el cual salga a saludar o hablar a los kirchneristas.

La explicación de Fernández de Kirchner

Fernández de Kirchner expresó en su cuenta de X las razones por las cuales fue condenada y el derecho que le asiste al arresto domiciliario. Recordó que la causa fue un "engendro" y "el Triunvirato títere que funge como ficción de Tribunal Supremo de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular", ya que había anunciado su decisión de presentarse como candidata a diputada provincial en los comicios bonaerenses del 7 de setiembre.

Para la expresidenta "no se trata de un privilegio" permanecer en su apartamento. "Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal". Por un lado, "existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella". A estas razones "de carácter institucional" se le suma según Fernández de Kirchner "una verdaderamente más grave y definitoria": el intento de magnicidio del 1 de setiembre de 2022. "El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos", remarcó.

Su rol futuro

La gran pregunta que se formulan a la par los analistas políticos tiene que ver con el papel político que desempeñaría la expresidenta desde su domicilio. Hasta el momento es la titular del Partido Justicialista (PJ), el nombre oficial del peronismo, y no ha dado señales de abandonar ese puesto. Su actividad "domiciliaria" será febril, estiman los conocedores de sus intenciones. Su hijo Máximo Kirchner, uno de los principales dirigentes de ese espacio, podría reemplazarla en los comicios provinciales. "Aunque es el fin de la CFK candidata, en paralelo emerge con más volumen –o sin otra opción–, una Cristina jefa y, hasta acá, con mayor centralidad en el peronismo", sostuvo Pablo Ibáñez, columnista del portal ´Cenital`. "La exclusión judicial de Jair Bolsonaro en Brasil y Marine Le Pen en Francia los sacó de la cancha electoral pero, en vez de detonar sus espacios, los potenció: Michelle Firmo, la esposa de Bolsonaro, se recorta como amenaza electoral para Luiz Inacio Lula Da Silva y Jordan Bardella, el joven heredero de Le Pen, brota como la esperanza de la ultraderecha para desplazar a Emmanuel Macron", recordó. Otros observadores sostienen que todavía es prematuro detectar un posible efecto revulsivo de la condena de Fernández de Kirchner, quien, por otra parte, pidió a sus seguidores abstenerse de cualquier conato de protesta violenta.