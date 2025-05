Justicia Europea : la Comisión no debió rechazar el acceso a los mensajes entre von der Leyen y CEO de Pfizer

El Tribunal General de la Unión Europea ha fallado este miércoles en favor del periódico estadounidense The New York Times que denunció a la Comisión Europea por negarse a hacer públicos los mensajes que intercambiaron su presidenta, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de la farmaceútica Pfizer, Alberto Bourla, durante la negociación para la compra de vacunas en plena pandemia del COVID-19.

En 2021, durante una entrevista con el diario norteamericano, que investigaba cómo se cerró el contrato para la compra de millones de dosis de vacunas, Bourla reconoció haber intercambiado mensajes con von der Leyen. Pfizer fue el mayor proveedor de vacunas para la UE durante la pandemia. The New York Times solicitó entonces a la Comisión el contenido de esas comunicaciones. El Ejecutivo comunitario rechazó la petición alegando que no tenía registros de ese intercambio. El periódico llevó a Bruselas ante los tribunales.

En un primer momento, un tribunal de Lieja (Bélgica) declaró inadmisibles varias denuncias por destrucción de documentos y corrupción contra la presidenta. Este jueves, sin embargo, el Tribunal General se ha pronunciado en favor del diario alegando que la Comisión no debió haber rechazado hacer públicos los mensajes. El Ejecutivo alegó que no existían. Según el Tribunal, The New York Times probó lo contrario durante el juicio.

“Han conseguido refutar la presunción de inexistencia y de no posesión de los documentos solicitados”, ha alegado el TGUE que ha anulado la decisión de la Comisión y ha sido además muy crítico con el Ejecutivo. En este contexto, el Tribunal considera que no dió “explicaciones creíbles” para entender por qué no podía encontrar en sus documentos.

En particular, el TGUE ha criticado que Bruselas no detallara cómo ni dónde buscó esos mensajes. No ha explicado si estos han sido eliminados, de manera automática o voluntaria, o si se perdieron al cambiar la presidenta de teléfono. Pero además, “la Comisión tampoco explicó de manera plausible por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de vacunas contra la COVID-19 no contenían información importante o que precisara de un seguimiento, cuya conservación debe garantizarse”, ha añadido el Tribunal.

Las explicaciones

En una sesión informativa con periodistas previa a la sentencia, fuentes comunitarias explicaron el pasado lunes que sólo se registran y archivan aquellas comunicaciones que pueden considerarse documentos importantes. “Los SMS no se consideran de manera sistemática como documentos públicos”, aseguraron fuentes de la Comisión. En este caso, no se consideró que en ese intercambio hubiera un contenido “sustancial”.

Fuentes del Ejecutivo explicaron que son los propios funcionarios de la Comisión quienes -en base a una serie de criterios específicos- tienen total discrecionalidad para tomar la decisión de qué es y qué no susceptible de ser archivado. En este caso, fueron la propia von der Leyen y su jefe de gabinete.

Varias fuentes de la Comisión han insistido en que los mensajes no eran relevantes ni constituían una decisión política. Según estas mismas fuentes, se trataba de intercambios personales en los márgenes de la negociación sobre los inconvenientes que surgieron en la producción o las restricciones a las exportaciones impuestas por algunos países.

También aludían a la complejidad de la situación, en plena pandemia. Pero lo cierto es que esas comunicaciones nunca se han hecho públicas ni tampoco su contenido. Durante meses, Bruselas ni siquiera las confirmó. La sentencia es un duro golpe a la Comisión Europea como institución, y a la propia von der Leyen como presidenta.

En respuesta a la sentencia, el Ejecutivo comunitario ha publicado un comunicado en el que toma nota de la decisión. "La Comisión examinará de cerca la decisión del Tribunal General y decidirá los siguientes pasos", ha asegurado. En particular, Bruselas tomará una nueva decisión sobre la petición de información con una explicación más detallada de por qué no tiene en su poder esos mensajes ni su contenido.