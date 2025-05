El ajedrez, prohibido en Afganistán por los talibanes entre objeciones religiosas

El ajedrez ha sido prohibido oficialmente en Afganistán debido a objeciones religiosas, según un funcionario del Comité Olímpico Nacional del país, eliminando otra actividad de la vida de los afganos bajo el actual gobierno talibán. La decisión fue confirmada a EFE por Atal Mashwani, portavoz del Comité Olímpico Nacional de Afganistán. "Debido a preocupaciones religiosas con respecto al juego, el ajedrez ha sido suspendido en el país por un período indefinido", dijo.

La suspensión se produce en medio de un mayor escrutinio de diversas actividades por parte de las autoridades talibanas. "Hay preocupaciones religiosas con respecto al deporte del ajedrez", explicó Mashwani. "También está prohibido por la Ley del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio. Por lo tanto, hasta que se aborden estas preocupaciones, el deporte del ajedrez está suspendido en Afganistán", añadió.

Si bien no se ha establecido un plazo para una posible reinstauración del ajedrez en el país, la decisión refleja la creciente influencia de las interpretaciones conservadoras de la ley islámica en las actividades deportivas afganas. Algunos eruditos islámicos afirman que los deportes que se ajustan a los principios islámicos no solo son permisibles, sino que en algunos casos incluso se fomentan.

"Todos los deportes que no perjudiquen la salud, no atenten contra la dignidad humana, no impliquen corrupción financiera ni distraigan de los deberes religiosos son permisibles", dijo a EFE el erudito Mohammad Saleh Islampur. La suspensión indefinida del ajedrez en Afganistán pone de manifiesto la tensión continua entre las actividades culturales tradicionales y las estrictas directrices religiosas impuestas por el gobierno talibán.