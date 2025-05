El Tribunal Europeo urge a Serbia a prevenir el uso de "armas sónicas" contra los manifestantes

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha instado a las autoridades de Serbia a prevenir el uso de cualquier arma sónica para controlar y dispersar las manifestaciones ciudadanas. La decisión provisional, adoptada el pasado 30 de abril, llega en respuesta a la demanda presentada por 47 ciudadanos que participaron en la multitudinaria manifestación antigubernamental en Belgrado del pasado 15 de marzo, cuando un fuerte sonido provocó la dispersión masiva de miles de personas. Un fragor descrito por los manifestantes como si una ola invisible les fuera a atropellar, con sonido de avión y un ruido raro e incómodo les hizo huir, caer o gritar.

El arma sónica, un cañón de sonido según las sospechas más extendidas, provocó pánico, ansiedad, vértigos, pérdida auditiva y náuseas, por lo que muchos de los manifestantes acudieron a urgencias. Se activó durante los 15 minutos de silencio en honor de 15 víctimas del derrumbe de la marquesina en la estación de tren de Novi Sad en noviembre de 2024, lo que aumentó el efecto del dispositivo acústico.

“El tribunal emitió esta medida porque consideró que existe un peligro inminente de reutilización de dispositivos de sonido en Serbia en el futuro”, dijo a EL PERÓDICO Vladica Ilic, del Centro de Derechos Humanos de Belgrado, una de las organizaciones que presentó la solicitud al Tribunal Europeo, junto con CRTA, FemPlatz, YUCOM, Iniciativa A11 e Iniciativas Cívicas. Ilic explica que “si el Tribunal no hubiera evaluado que había un peligro inminente, no habría tomado tal medida”, destacando que “lo importante aquí no es sólo lo que ocurrió, sino que no vuelva a ocurrir en el futuro”.

Aunque el presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el ministro de Interior, Ivica Dacic, negaron el uso del cañón de sonido, diciendo que Serbia no dispone de ese tipo de armas sónicas, el ministro Dacic admitió un día después que “sí que dispone (de estas armas) pero no las usa”. Además, hizo una demostración que tal arma emitía el mensaje “Esto es la prueba de LRAD (Long Range Acoustic Device)”, más conocido como cañón de sonido.

“Se trata de una orden no sólo para que el Gobierno de Serbia se abstenga, sino para que el Estado tome medidas activas para que estos dispositivos no sean utilizados por terceras partes tampoco”, explica Ilic. El Tribunal invitó a los solicitantes a registrar la demanda antes del próximo 27 de mayo como próximo paso para que el caso avance.

Estudiantes llaman a Europa

La reacción del tribunal europeo llega tras el reciente 'Tour de Strasbourg', una iniciativa organizada por estudiantes serbios que recorrieron en bicicleta aproximadamente 1.500 kilómetros hasta Estrasburgo, con el objetivo de denunciar la inacción institucional tras el colapso de una marquesina en Novi Sad. Así lo cree el periodista de la televisión Nova S, Radovan Seratlic, quien participó en la marcha ciclista. “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos impuso una medida provisional a las autoridades de Serbia para que no pensaran en usar armas de fuego en algunas de las futuras protestas, porque ahora se sabe que Serbia tiene tales armas, aunque su posesión está en contra de las leyes actuales”, comentó Seratlic en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Además de tener un gran impacto en los medios de comunicación europeos, la marcha ciclista hasta Estrasburgo también provocó los primeros pasos del Consejo de Europa, del que Serbia es miembro explica. “Está claro que no habría sucedido si los estudiantes no se hubieran pasado 13 días por Europa transmitiendo los mensajes que articularon en cuatro cartas dirigidas a las instituciones europeas y a presidente francés Emanuel Macron.”

Los estudiantes y ciudadanos de Serbia llevan más de seis meses manifestándose contra el Gobierno para exigir responsabilidades por la muerte de las 16 personas en Novi Sad. Muchos culparon de la tragedia a la presunta corrupción gubernamental desenfrenada que alimentó el desprecio por las regulaciones de seguridad y la negligencia durante la renovación del edificio de la estación.