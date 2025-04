Israel "condena" la cancelación de España del contrato de las balas y de "futuros acuerdos de defensa"

Israel ha protestado este jueves por la decisión del Gobierno español de cancelar el contrato de balas con una empresa israelí y ha afeado que España se vaya a abstener "de futuros contratos de defensa con empresas israelíes", según una nota de su ministerio de Exteriores difundida a EL PERIÓDICO y otros medios de comunicación por la Embajada en España.

"Israel condena firmemente la decisión del Gobierno español de romper unilateralmente un contrato firmado con la empresa de defensa IMI Systems y su anuncio de que se abstendrá de futuros acuerdos de defensa con empresas israelíes", se lee en la comunicación del Ejecutivo de Tel Aviv. "El Gobierno español está sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos y sigue situándose del lado equivocado de la historia contra el Estado judío que está defendiéndose de ataques terroristas en siete frentes".

El contrato de material bélico ha supuesto una crisis interna en el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Los socios minoritarios han afeado a Pedro Sánchez que su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya decidido continuar con una compra de balas por valor de más de ocho millones de euros con la empresa Guardian Homeland Security S.A., una filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. El acuerdo, que establecía la compra de más de 15 millones de balas, será rescindido por el Ejecutivo en las próximas semanas, informa Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, desde que comenzó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, esta empresa ha sido la adjudicataria de otros nueve contratos más por un valor total de cerca de 2,5 millones de euros.

En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior suspendió el contrato con esta firma israelí. No obstante, en plena Semana Santa de este año, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el mismo contrato, aunque en esta ocasión Guardian Homeland Security S.A. figuraba como representante y la empresa IMI System LTD como adjudicataria. Este contrato es el que ha tensado al máximo las costuras del Ejecutivo de coalición, hasta el punto de que el ala socialista se ha visto obligada a recular.

Otros contratos de defensa en el aire

El Gobierno se está planteando suspender otros contratos de defensa con Israel, pero no ha especificado cuáles. Sí ha asegurado que hay dos, los misiles Spike y SILAM, que no puede suspender porque no hay otra opción en el mercado. Son "insustituibles", según ha informado Cadena Ser.

Pedro Sánchez aseguró en una comparecencia en el Congreso que no se estaban realizando compras a Israel desde que comenzó la guerra en Gaza. "Quédese tranquilo que, desde el 7 de octubre [de 2023] , España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna", aseguró el presidente.

La polémica con la compraventa de armas llega en un momento en que los países Europeos aumentan las críticas contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. En un inédito comunicado conjunto, Francia, Reino Unido y Alemania cargaron esta semana contra Benjamín Netanyahu por haber impedido desde hace 50 días la entrada de alimentos, medicinas o agua en la Franja asediada, y por haber reanudado los ataques tras el alto el fuego con Hamás. El líder israelí está en busca y captura por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

El Gobierno de España ha sido uno de los más explícitos en sus críticas contra los excesos militares de Israel en Gaza, que han acabado con la vida de más de 51.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, tras los ataques de Hamás que causaron la muerte de 1.139 personas y el secuestro de 250. Pedro Sánchez abanderó un polo diplomático que llevó al reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Noruega e Irlanda. Francia ha anunciado que se lo está planteando.