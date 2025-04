Ucrania denuncia decenas de violaciones de la tregua autoproclamada por Putin

Como un buen número de observadores escépticos ya preveía, la tregua de Pascua de 30 horas de duración, autoproclamada por sorpresa este sábado por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, solo ha existido a nivel de los anuncios públicos, y no ha tenido traducción alguna en los frentes de guerra. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha informado este domingo, en un mensaje difundido en su cuenta de X, de decenas de violaciones de este cese de hostilidades unilateral cometidas por las fuerzas rusas en las últimas horas. "O Putin no controla a su Ejército, o la situación demuestra que en Rusia no tienen intención de efectuar un avance genuino para poner fin a la guerra y solo están interesados en recibir buena publicidad", ha acusado el mandatario ucraniano.

Según los informes recibidos del jefe del Estado Mayor ucraniano, el coronel general Oleksándr Syrskyi, desde las primeras horas de la mañana del Domingo de Resurrección hasta las 16.00 hora local, se habían registrado un total de 46 asaltos en varias direcciones, mientras que la artillería rusa ha abierto fuego en al menos nueve centenares de ocasiones, 448 de los cuales incluyen el uso de armas pesadas, al tiempo que se contabilizaron un total de 400 incidentes con drones FPV. De acuerdo con el líder ucraniano, Rusia concentró su actividad bélica en los alrededores de Pokrovsk, Siversk y en otras direcciones de la región de Donetsk.

Tras calificar las palabras de Putin de "vacías", el jefe del Estado ucraniano ha proclamado que "esta Pascua ha demostrado que "el único origen de esta guerra, y la razón por la que se prolonga, es Rusia" y ha pedido de nuevo a los aliados occidentales "presión" y "vigilancia real" para que los sucesivos altos el fuego puedan llegar a materializarse. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el inicio de las conversaciones bajo la mediación norteamericana, se habían pactado dos altos el fuego sectoriales, uno referido a las infraestructuras energéticas y otro que afectaría a las operaciones navales en el mar Negro, acuerdos que no han llegado a materializarse en ningún momento. En un post difundido en X (antes Twitter), Nicolás de Pedro, experto en desinformación y campañas de injerencia rusas, ha calificado el alto el fuego de "trampa" con el objetivo de "controlar la narrativa".

Por su parte, la parte rusa ha asegurado que ha respetado los términos del alto el fuego anunciado la víspera por el jefe del Estado, al tiempo que ha emitido una letanía de supuestas violaciones por sus enemigos, incluyendo 444 disparos contra sus posiciones y alrededor de 900 ataques llevados a cabo con aviones no pilotados. El Centro de la Lucha contra la Desinformación en Ucrania desmintió en un post en la red social Facebook que las tropas de su país fueran responsables de bombardeos en Donetsk, y acusó al bando ruso de atacarse a sí mismo y lanzar "provocaciones para acusar a Ucrania de violar la anunciada 'tregua de Pascua'" y crear una imagen de (Vladímir) Putin como supuesto pacificador".

Más allá de las fronteras de Ucrania, también se han registrado incidentes en las regiones fronterizas o próximas con el país eslavo.

El esperado fracaso de la tregua de Semana Santa añade nuevas dificultades a la tarea de la Administración de Donald Trump de lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en un futuro próximo. El propio secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha advertido que su Gobierno se desentendería del conflicto si las partes en liza no se avenían a firmar "en cuestión de días" un cese de hostilidades. El Gobierno del Reino Unido ha anunciado haber interceptado aviones de combate rusos próximos al espacio aéreo de la OTAN en los alrededores de Kaliningrado, el enclave ruso que prácticamente separa a las repúblicas bálticas de Polonia.