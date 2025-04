Canadá aplicará aranceles del 25% a la importación de automóviles procedentes de EEUU

Canadá anunció este jueves que aplicará aranceles del 25% a la importación de automóviles procedentes de EEUU que no se ajustan a las normas del T-MEC en represalia por la misma medida que el Gobierno estadounidense empezó a aplicar hoy. El primer ministro canadiense, Mark Carney, desveló la medida este jueves durante una rueda de prensa en la que acusó a la Administración de Donald Trump de "fracturar" la economía mundial y acabar con el "sistema global de comercio anclando en EEUU" con los aranceles anunciados el miércoles. Carney dijo que en represalia por la entrada en vigor este jueves de los aranceles al sector del automóvil, Canadá impondrá aranceles del 25 % a los vehículos procedentes de EEUU y que no se ajustan a las normas del T-MEC. La medida no afectará a los procedentes de México ni a las partes procedentes de EEUU. "Nuestros aranceles, a diferencia de los de EEUU, no afectarán a los componentes de automóviles porque conocemos los beneficios de nuestro sistema integrado de producción. Y tampoco afectarán al contenido de vehículos de México, que está respetando el acuerdo comercial", explicó. El Gobierno canadiense calcula que la medida le reportará unos 8.000 millones de dólares que irán "directamente" a los trabajadores afectados por los aranceles.

Carney explicó que la "antigua relación de continuada profundización de la integración con los Estados Unidos se ha acabado" y que, aunque "es una tragedia, también es la nueva realidad". El primer ministro canadiense también subrayó que las acciones de Trump son "una clara violación de los acuerdos comerciales" del tratado de libre comercio T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México que el propio presidente estadounidense firmó durante su primer mandato (2017-2021).

En concreto, Carney señaló los aranceles al sector del automóvil, el más integrado entre los tres países norteamericanos desde que hace 60 años, EEUU y Canadá firmaron un acuerdo para eliminar sus gravámenes. "Esa era ha terminado a menos que Estados Unidos y Canadá acuerden un nuevo planteamiento global", explicó.

Contraste con Sheinbaum

Las palabras del líder canadiense contrastan con las pronunciadas este mismo jueves por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que valoró de forma positiva la decisión de Trump de no imponer nuevos aranceles a sus socios del T-MEC y afirmó que el acuerdo comercial tripartito "sobrevivió".

Según Carney, las acciones anunciadas ayer por Trump "fracturarán la economía global y afectarán de forma adversa el crecimiento económico global. La economía global es hoy fundamentalmente diferente a lo que era ayer". "El sistema global económico anclado en Estados Unidos, en el que Canadá ha dependido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un sistema que aunque no era perfecto ha ayudado a la prosperidad de nuestro país durante décadas, se ha acabado", afirmó con gesto serio.

Ante la nueva realidad, Canadá "combatirá cada uno de estos aranceles" ante los tribunales y organismos internacionales, afirmó Carney además de con "aranceles cuidadosamente calibrados". También, el país aumentará sus relaciones con otros países "fiables". Carney reveló que este jueves habló con el canciller alemán, Olaf Scholz, con quien trató "la importancia de que socios fiables trabajen juntos para proteger la seguridad transatlántica y la profundización de los lazos económicos". "El primer ministro compartió su plan para luchar las acciones comerciales injustificadas de Estados Unidos contra Canadá, proteger los trabajadores y empresas canadienses y fortalecer la economía de Canadá", señaló la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

El primer ministro canadiense explicó que la conversación con Scholz se enmarca en el contexto de las que ha mantenido en las últimas semanas con otros líderes europeos pero añadió que, en estos momentos, Canadá no estaba coordinando sus acciones con la Unión Europea (UE).