Trump comunica a su equipo que Elon Musk dejará en semanas su cargo en el Gobierno, según 'Politico'

El amplio y controvertido poder de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump puede estar cerca de cambiar y verse reducido. El presidente de Estados Unidos ha dicho a su círculo más cercano, incluyendo miembros de su gabinete, que el hombre más rico del mundo dejará en las próximas semanas su papel actual en la Administración, según ha revelado este miércoles ‘Politico’ citando desde el anonimato a tres fuentes próximas al mandatario.

Trump sigue satisfecho con Musk y con los drásticos recortes de personal y presupuesto que ha puesto en marcha con el llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” o DOGE por sus siglas en inglés, un servicio que no es formalmente una agencia del gobierno y por tanto no tiene los mismos controles ni supervision. No obstante, según las fuentes de ‘Politico’, tanto en el círculo del presidente dentro del gobierno como entre socios y aliados externos del republicano se le ve como una potencial carga política negativa.

Esa visión y el lastre político que puede representar Musk para Trump y los republicanos quedaron subrayados el martes en la victoria de una jueza progresista en unas elecciones para el Tribunal Supremo de Wisconsin. El padre de Tesla y Space X y propietario de la red social X había hecho una inversión inédita de fondos en esa carrera judicial, 25 millones de dólares, y se había volcado de forma personal en la campaña a favor del juez conservador, pero este cayó derrotado en el trascendental estado bisagra por 10 puntos.

Salida gradual y un papel

Las fuentes de ‘Politico’ aseguran que la gradual retirada de Musk de su papel actual ha sido decidida de forma conjunta por Trump y por el empresario, que volverá a sus negocios y tomará un rol más secundario en el gobierno. Afirman, asimismo, que es una transición que los dos empezaron a discutir hace semanas y que Trump ya informó a su equipo en una reunión del gabinete el 24 de marzo.

No hay un calendario preciso para ese cambio, pero el momento en que suceda puede no ser casual. Musk ha estado funcionado designado como un “empleado especial del gobierno”, una categoría que al menos sobre el papel limita su servicio a un máximo de 130 días al año y que también le escuda de tener que dar informes financieros y de otros requerimientos éticos.

Musk, ha estado teniendo un poder inusitado y ha gozado de un acceso sin precedentes al gobierno, pese a la sombra de serios conflictos de intereses., Ha mantenido, por ejemplo, reuniones en el Pentágono y en la CIA. Y podría retener un papel informal como asesor, siempre según las fuentes de ‘Politico’, entre las que alguna también ha asegurado que si alguien piensa que Musk va a desaparecer completamente de la órbita del presidente “se está engañando”.

Quien ha adoptado públicamente esa misma posición ha sido la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que en un mensaje en X ha asegurado este miércoles que la "exclusiva" de 'Politico' es "basura" y ha recordado que tanto el presidente como Musk han dicho en público que "Elon dejará el servicio público como empleado especial del gobierno cuando su increíble trabajo con DOGE esté acabado".

Defensa y tensiones

Trump en público ha defendido con contundencia a Musk, de quien recibió en campaña más de 280 millones de dólares de apoyo y al que ha dado un poder inusitado. Junto a él, por ejemplo, comparecíó en una entrevista conjunta en Fox News, algo que el republicano no ha hecho aún con su vicepresidente, J.D. Vance.

Trump también ha dado un papel destacado a Vance en alguna comparecencia en el Despacho Oval o en la primera reunión del gabinete ante las cámaras, donde dio al empresario más tiempo y espacio para hablar frente a los periodistas que a Vance o a los responsables de departamentos y agencias.

Entre estos, y entre algunos integrantes del equipo de Trump, ha provocado incomodidad en ocasiones el carácter impredecible de Musk, sus métodos y acciones, su falta de respeto por las cadenas de mando o sus diatribas en X, donde en ocasiones ha dado en público información que no había ofrecido a otros altos cargos.

El presidente también ha defendido con ferocidad y hecho publicidad y promoción gratuita a Tesla, la empresa de vehículos eléctricos que se ha convertido en objeto preferido de protestas de activistas opuestos a los recortes impulsados por Musk. El milmillonario y sus acciones han sido lo que más ha permitido aglutinar la oposición de los demócratas pero también han empezado a abrir y exponer grietas en el apoyo de algunos votantes de Trump, especialmente republicanos moderados e independientes .