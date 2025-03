¿Quién es Jeffrey Goldberg, el periodista que estaba en el grupo de chat de Signal?

La Administración del presidente republicano Donald Trump se ha visto envuelta en un escándalo mayúsculo tras la publicación de un chat en el que altos miembros de su gabinete, junto con responsables de seguridad nacional y mandos del Ejército estadounidense, debatían planes de ataque contra los hutíes en Yemen.

La filtración de los mensajes en el chat grupal de la aplicación Signal vino del periodista y director de la revista 'The Atlantic', Jeffrey Goldberg, a quien el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, invitó por error al citado grupo. Tras la primera publicación, en la que se leían los mensajes iniciales del chat, la Casa Blanca confirmó su autenticidad y pasó a atacar la credibilidad del periodista.

Sin embargo, la segunda ronda de mensajes que ha descubierto Goldberg desmiente las justificaciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y del propio Waltz, que negaron categóricamente que se hubiera compartido información clasificada en el chat.

¿Quién el Jeffrey Goldberg?

El periodista de 59 años, originario de Brooklyn, inició sus estudios en la Universidad de Pensilvania, pero antes de graduarse, decidió mudarse a Israel para unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel durante la Primera Intifada. Allí ejerció como guardia de la prisión de Ktzi'ot, el mayor centro de detención de palestinos durante la revuelta. Fue también en el Estado hebreo donde empezó su carrera en los medios de comunicación como columnista en 'The Jerusalem Post'.

Tras su retorno a Estados Unidos, Goldberg trabajó como reportero en 'The Washington Post', en 'The New York Magazine' y 'The New York Times Magazine'. Antes de asumir la dirección de 'The Atlantic', Goldberg era conocido por su labor como periodista especializado en seguridad nacional y fue corresponsal de Oriente Próximo y de Washington en 'The New Yorker'.

Desde que asumió la dirección de 'The Atlantic', la revista ha ganado tres premios Pulitzer. Asimismo, Goldberg ha apostado por la cobertura política y ha adoptado una postura abiertamente crítica con la actual Administración de Donald Trump.