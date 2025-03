Estados Unidos prohíbe la entrada a ese país de la expresidenta argentina Cristina Kirchner

Estados Unidos prohibió la entrada a ese país de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su "participación en corrupción significativa". El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que Fernández de Kirchner y su ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, "abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de soborno", lo que resultó en el robo de" millones de dólares". Rubio hizo suyo el argumento de la justicia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión, una sentencia calificada de un intento de proscribirla políticamente, por la propia Fernández de Kirchner. "A (Jorge) Videla y a (Emilio) Massera nunca les prohibieron ingresar a EEUU", dijo sobre los excomandantes de la dictadura militar condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en 1985.

El presidente Javier Milei celebró con una ironía el anuncio de Rubio. "Fin". La respuesta de Fernández de Kirchner no se hizo esperar y relacionó la decisión del Departamento de Estado con los intereses del propio ultraderechista, a pocos meses de las elecciones parlamentarias. "¿Será por una cripto estafa? Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado", ironizó en X. Recordó a su vez las causas judiciales de Donald Trump, quien en mayo de 2023 fue condenado por abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll. En enero de 2024 fue además encontrado culpable de haber difamado a la periodista. "¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos", añadió en alusión a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, quien denunció que el abogado del magnate republicano la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad en la previa a las elecciones de noviembre de 2019. Aunque actual jefe de Estado fue condenado, no tuvo que ir a prisión ni pagar una multa.

Fernández de Kirchner a su vez mencionó los 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le envió a Argentina cuando gobernaba el derechista Mauricio Macri. La administración Trump terció en favor de aquel Gobierno para "ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial". El FMI está a las puertas de prestarle otra vez dinero a Argentina, el principal deudor del organismo. El país debe 41.000 millones de dólares. "¿Y ahora? ¿Le van a volver a dar 20.000 millones de dólares al presidente de la cripto estafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir", dijo la expresidenta. Milei necesita de manera imperiosa la asistencia de la entidad para sostener su programa económico y, en especial, el precio del dólar en el mercado cambiario. El Congreso acaba de aprobar el decreto presidencial que habilita al anarco capitalista a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo cuyo contenido se desconoce.