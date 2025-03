Trump afirma que hay "una gran posibilidad" de que la "horrible y sangrienta" guerra en Ucrania "pueda acabar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado este viernes su opinión de que "hay una gran posibilidad de que pueda por fin acabar" la guerra de Ucrania, que ha definido de "horrible y sangrienta". Es un mensaje que ha lanzado en su red social, Truth Social, haciendo referencia a las conversaciones "muy buenas y productivas" que su enviado especial, Steve Witkoff, mantuvo el jueves directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, un encuentro confirmado por el Kremlin.

Trump ha descrito en su mensaje, usando enfáticas mayúsculas, una posición "muy mala y vulnerable" de "miles de tropas ucranianas completamente rodeadas por el Ejército ruso". Es una alusión al supuesto cerco en Kursk que coincide con el mensaje de Putin y de Moscú pero que el Estado Mayor de Ucrania ha negado que se esté produciendo. Aunque a lo largo de las dos últimas semanas se ha estado produciendo una retirada a posiciones defensivas no exenta de riesgos, niegan que haya un asedio. "Después de siete meses, simplemente nos retiramos, no hubo cerco", le ha dicho una fuente militar ucraniana a 'The Guardian'.

No obstante, Trump ha afirmado en su mensaje , en primera persona, que ha "pedido encarecidamente al presidente Putin que perdone sus vidas", aunque se infiere que es una petición transmitida a través de Witkoff. "Esto sería una masacre horrible, como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial", ha dicho, antes de cerrar el mensaje con un "Dios los bendiga a todos".

Mensaje unitario de Washington

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha insistido luego en el mensaje de optimismo de Trump, y en unas breves declaraciones a los periodistas ha afirmado que "nunca hemos estado tan cerca de la paz". Leavitt ha aclarado que Trump y Putin no han hablado directamente y que de momento esa conversación no está en la agenda del presidente estadounidense, aunque ha dicho que "las cosas pueden cambiar" en cualquier momento.

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, también ha dicho que hay "razones para ser precavidamente optimistas". "Seguimos reconociendo que esta es una situación difícil y compleja (…) pero sentimos que al menos estamos unos pasos más cerca de acabar esta guerra", ha declarado a la prensa.

Zelenski ataca a Putin y pide "presión"

El mensaje de Washington llega a la par que otro del presidente ucraniano. Volodímir Zelenski ha acusado a Putin de estar planteando "condiciones" a la propuesta de una tregua temporal de 30 días que puso sobre la mesa EEUU y Ucrania ha aceptado y ha dicho que esas condiciones "solo complican y retrasan todo". "Rusia es la única que quiere que la guerra no termine y la diplomacia fracase", ha escrito en redes sociales el líder de Kiev, que ha "urgido encarecidamente" a EEUU a "presionar" al presidente ruso. "Putin no acabará la guerra por cuenta propia. Pero la fuerza de EEUU es suficiente para hacer que suceda".

A Rubio le han preguntado precisamente por esas aparentes nuevas condiciones, así como si Trump puede "confiar" en Putin y si cree que el líder ruso está usando "tácticas dilatorias", pero el jefe de la diplomacia estadounidense no ha querido entrar en esas valoraciones. "Queda mucho trabajo por hacer", ha declarado. "Creo que estamos hoy en mejor lugar que hace una semana, pero queda un largo camino. Todo podría resolverse bastante rápido su todo el mundo se alinea, pero aún no sé lo alineados que estamos. Eso es lo que estamos a punto de averiguar", ha dicho.

Concesiones

Un día después de que Trump asegurara en el Despacho Oval que en las conversaciones con Ucrania se han empezado a abordar cuestiones de "territorio y pedazos de territorio, que se mantendrían y que se perderían, y todos los demás elementos de un acuerdo final", Rubio ha subrayado que las dos partes tendrán que hacer concesiones.

"Hay una guerra que no tiene solución militar. Ni Rusia ni Ucrania pueden lograr sus objetivos militares maximalistas. La única forma de acabar esta guerra es a través de un proceso de negociaciones y estas, sea en negocios, en comercio o en geopolítica, implican que las dos partes cedan algo, que las dos partes hagan concesiones. Cuáles serán está por ver", ha declarado. "Eso tendrá que ser parte de la negociación pero no va a ayudar entrar en esas negociaciones haciendo declaraciones generales que puédenla dar una excusa a una parte y otra para no participar en ellas".