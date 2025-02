Trump insiste en que Ucrania "se olvide de la OTAN" y responsabiliza a Europa de las garantías de seguridad

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido este miércoles en que Ucrania "se puede olvidar de la OTAN" y ha apuntado a Europa como la responsable de fijar las garantías de seguridad que reclama Volodímir Zelenski para blindarse frente a la Rusia de Vladímir Putin. Trump ha realizado estas declaraciones durante la primera reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en más de una hora de declaraciones a la prensa, en las que ha confirmado que Zelenski visitará este viernes Washington para firmar el acuerdo sobre minerales pactado por ambos países.

"No voy a dar muchas garantías de seguridad. Vamos a hacer que Europa lo haga porque (...) es el vecino de al lado, pero nos vamos a asegurar de que todo salga bien", ha explicado Trump, que se ha mostrado confiado en poder alcanzar en negociaciones con Rusia y Ucrania un acuerdo que ponga fin al conflicto. A diferencia de lo que hacía en campaña, cuando prometía acabar con la guerra en 24 horas, "incluso antes de tomar posesión", ahora el mandatario estadounidense reconoce las dificultades. "Muchas cosas pueden pasar en los acuerdos. No puedo garantizarlo, pero creo que tendremos uno", ha dicho este miércoles.

Trump ha interpretado el acuerdo económico negociado con Zelenski para la explotación de minerales (del que ha hablado como "coger lo que tenemos derecho") como un escudo para proteger a Ucrania en un eventual futuro en que se ponga fin al conflicto armado. "Es un gran acuerdo para Ucrania porque nos lleva (a los estadounidenses) allí y vamos a estar trabajando allí", ha razonado. "Estaremos en la tierra y, en cierta forma, es una especie de seguridad automática porque nadie va a meterse con nuestra gente cuando estemos allí".

Sin detalles

El republicano ha insistido en que EEUU "va a apoyar a Europa" pero se ha resistido a entrar en detalles sobre cómo lo haría. Y ha asegurado que "el mantenimiento de la paz es muy fácil, es lograr el acuerdo (de paz), lo que es muy complicado". "Tenemos que llegar ahí primero, espero que tengamos el problema de preocuparnos sobre el mantenimiento de la paz, eso sería el problema más fácil", ha declarado.

Trump ha repetido de nuevo información falsa sobre la aportación económica que EEUU ha hecho para apoyar a Ucrania, exagerándola respecto a la real y a que ha hecho la Unión Europea. También ha vuelto a propagar ideas lanzadas por el Kremlin, al decir frases como que "la OTAN fue probablemente la razón por la que todo esto empezó". Y ha alabado una vez más a Putin como "un tipo muy inteligente y una persona muy astuta". Ha asegurado que el presidente ruso "tendrá que hacer concesiones", pero sin especificar cuáles.

Cuando un periodista le ha preguntado si no manda un mensaje peligroso a países como China la posibilidad de que Rusia acabe quedándose con territorio de Ucrania que ha tomado por la fuerza, una idea que ha lanzado repetidamente la nueva Administración estadouniense, el republicano ha replicado: "Intenta quitárselo. Vamos a intentar hacer el mejor acuerdo posible para las dos partes, y para Ucrania vamos a intentar un buen acuerdo para que puedan recuperar tanto como sea posible".

La visión de Zelenski

Para Zelenski, el acuerdo con EEUU es más bien una base para empezar a negociar y está asociado a unas garantías de seguridad. "Es un inicio, apenas un acuerdo marco", ha subrayado el presidente ucraniano en rueda de prensa en Kiev. "Este compromiso puede convertirse en un gran éxito, o simplemente desaparecer", ha añadido destacando que eso "dependerá de las conversaciones con el presidente Trump".

En el pacto filtrado únicamente se hace referencia a una entente para la explotación conjunta de los recursos naturales de Ucrania, al que Kiev aportaría el 50% de los ingresos pero no se detalla la contribución de Washington. Tampoco se realiza ninguna mención a las garantías de seguridad. "Sin garantías de seguridad de futuro no tendremos un alto el fuego real. Y si no las tenemos, nada funcionará. Nada", ha destacado este miércoles Zelenski.

Según la versión final del acuerdo, difundida por el 'Kyiv Independent', el acuerdo incluye los depósitos de minerales, los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural y otros materiales extraíbles. Ucrania también tiene la obligación de inyectar al fondo la mitad de lo que le rentan infraestructuras como los puertos y las terminales de gas natural licuado. Quedarían excluidos los recursos naturales que ya expota Ucrania.

El presidente ucraniano, quien también quiere garantizarse que EEUU no frene la ayuda militar, está satisfecho por haber logrado eliminar del acuerdo el reconocimiento de la deuda hacia EEUU por la ayuda militar recibida desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, tal y como había planteado Trump. Según un borrador anterior divulgado, Kiev debía compensar a Washington con medio billón de dólares.

Reunión en Estambul

Con este acuerdo de fondo, representantes de EEUU y Rusia se reunirán este jueves en Estambul para retomar las conversaciones iniciadas la semana pasada en Riad, en las que se acordó la creación de grupos de trabajo de alto nivel y el restablecimiento de la operatividad plena de las misiones diplomáticas de ambos países.