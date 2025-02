Perfil | Friedrich Merz, un millonario con jet privado para la maltrecha economía alemana

Friedrich Merz, de 69 años y 1,98 centímetros de altura, nunca ha tratado de parecer un líder cercano. Al final de su campaña hacia el poder, el candidato de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) sí se acercaba en sus mítines a estrechar alguna que otra mano a sus seguidores. Pero sin buscar el abrazo o mucho menos el beso. Se le identifica con la élite y no le importa confesar cuál es su mayor afición: pilotar su avión privado.

No tenía de su lado el voto femenino: sólo una de cada seis mujeres le ven capaz de ser un buen canciller, según un sondeo. Pero ha logrado que no le salpicaran demasiado las críticas de la excancillera Angela Merkel, quien líderó la CDU durante 18 años, a su decisión de aceptar el apoyo parlamentario a la ultraderecha para endurecer las leyes migratorias y agrietar con ello el cordón sanitario alemán. Como todo el mundo sabe en Alemania, Merkel y Merz fueron algo más que rivales históricos por representar, respectivamente, el centrismo y la derecha. No había lugar para los dos en la CDU y, de hecho, Merz no regresó a sus estructuras hasta la retirada de Merkel.

No representa el consenso y, algo complejo para un líder en Alemania, no tiene experiencia alguna de gobierno, tampoco a escala regional. Su principal baza dentro de la CDU/CSU ha sido el compromiso de retornarlo a sus esencias democristianas, tras esa larga fase centrista de Merkel que algunos ven como una distorsión. A escala alemana, la promesa de retornar al país a la prosperidad económica perdida es su principal objetivo, junto a cerrar las puertas a la inmigración irregular.

Nació en Brilon, en el populoso 'land' de Renania del Norte-Westfalia en 1955. Su entorno familiar era conservador e ingresó en las juventudes de la CDU en 1976. Estudió Derecho y tuvo un ascenso meteórico dentro del partido. Fue primero eurodiputado, luego diputado del Parlamento (Bundestag) y todo parecía encaminarlo a posiciones de liderazgo. Hasta que en 2000 tomó las riendas del partido Merkel. Fue a raíz de un escándalo de financiación irregular en la era Helmut Kohl que apartó de la cima al sucesor natural del patriarca, Wolfgang Schäuble, aliado de Merz.

Amago de reconciliación

Se desató una pugna interna que se saldó a favor de Merkel por representar la voluntad de "emanciparse" del legado de Kohl. Con la primera victoria electoral de Merkel, en 2005, el abismo era ya insalvable. Merz se apartó del partido, se consagró a su tarea de abogado, ingresó en sucesivos consejos de administración, hasta colocarse en la presidencia de la sede alemana del fondo de inversión estadounidense BlackRock. A partir de ahí, lo de millonario y propietario de un jet privado forma parte de su perfil.

Se convirtió en presidente de la CDU en 2021, tras la derrota electoral del centrista y 'merkeliano' Armin Laschet frente al socialdemócrata Olaf Scholz. Hubo un amago de reconciliación con la excancillera en un acto organizado en su 70 cumpleaños. Fue un efecto óptico. La que fue la mujer más poderosa de Europa no ha participado en ningún acto del partido desde su retirada del poder. Merz suele citar en sus actos a Konrad Adenauer y a Kohl, pero no a Merkel.

En lo privado, se dice feliz junto Charlotte, la mujer con la que lleva casado 43 años y con la que de vez en cuando se lanza en público a la pista de baile. Tienen un hijo y dos hijas.