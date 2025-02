"Estamos entrando en una nueva era", Macron advierte del riesgo de una guerra más allá de Ucrania

"Estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era”, afirmó este jueves el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante un directo en redes sociales, en el que ha respondido a las preguntas de los franceses sobre 'Rusia, Ucrania y la seguridad de nuestra Europa'.

Las redes sociales se han convertido en la nueva estrategia de comunicación del presidente francés en tiempos de crisis, para acercarse al público más joven que en los últimos años han dejado de apostar por él, según los sondeos. Ahora, en plena crisis de seguridad europea, Macron apuesta por el teléfono móvil para hacer llegar su preocupación a los franceses ante "la amenaza rusa".

"Mi objetivo es evitar la guerra disuadiendo a Rusia de ir más allá (...) Si somos débiles con Rusia, sacrificaremos a nuestra próxima generación y su seguridad. (...) No estamos comprometidos, no tenemos combatientes y no tenemos la intención de enviar combatientes a Ucrania. Lo que no excluimos, pero en un marco planificado con nuestros aliados, es poder disponer de fuerzas que, una vez negociada la paz, puedan contribuir a garantizar la seguridad de Ucrania", respondió el presidente a la pregunta sobre si enviará tropas de paz a Ucrania, e insistió en que, "un ejército común, tal vez ese debería ser el objetivo". Aunque para el jefe de Estado de Francia lo importante, es que primero Europa logre una mayor cooperación, y "una financiación europea común para comprar y producir más" en materia de defensa.

En este ciberencuentro, el presidente de la República no quiso evitar ninguna pregunta, en especial, la más repetida: “¿nos encontramos ante una tercera guerra mundial?”, le preguntó uno de los internautas. “Rusia ha mundializado el conflicto enviando soldados norcoreanos para luchar contra las tropas ucranianas (...) Hemos entrado en una nueva era”, respondió Macron e insistió en que Rusia actualmente es una amenaza para los europeos, que reciben constantemente agresiones, como ciberataques. Además, no quiso desaprovechar la oportunidad para recordar sutilmente a sus enemigos, que Francia tiene el ejército "más eficaz de Europa".

El aumento de las tensiones en las últimas semanas, y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca han hecho que la lista de prioridades de Emmanuel Macron cambie. Ahora, su principal es tener un “verdadero acuerdo de paz” para Ucrania, pero "no un alto el fuego que conduzca a la capitulación del país", insistió.

La misión de Macron: "convencer a Donald Trump"

Emmanuel Macron respondió durante dos horas a las cuestiones de más de 200.000 usuarios conectados en X, que no solo querían respuestas sobre Ucrania. Algunas, también iban dirigidas al nuevo inquilino de la Casa Blanca, en especial, acerca de las últimas provocaciones de Donald Trump, en las que tildó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de ser un “presidente ilegítimo”: "El presidente ucraniano fue elegido en elecciones libres, no es el caso de Vladimir Putin que lleva mucho tiempo matando a sus oponentes y manipulando sus elecciones", respondió el francés.

Antes de acabar el directo, el presidente francés anunció que contactaría justo después con Zelenski, y que el lunes viajará a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense. Aunque no quiso entrar en muchos detalles, remarcó que su objetivo en esta visita a la Casa Blanca es “convencer” a Donald Trump que "sus intereses son los mismos que los nuestros, piense lo que piense".

El encuentro en Washington sucede después de que Macron se haya reunido en dos ocasiones esta semana con los Veintisiete, y este jueves con los líderes políticos de Francia para discutir la estrategia de seguridad europea y su financiamiento.