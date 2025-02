El 'criptogate' mina la imagen de Milei: la mayoría de argentinos califica su gestión de irresponsable

El 'criptogate' comienza a impactar en las encuestas que miden la popularidad del presidente argentino, Javier Milei. Los sondeos son una suerte de espejo en el que suele mirarse un presidente celoso de su imagen al punto de consumir horas de internet para saber qué opina sobre él y su Gobierno. Un 73% de los entrevistados por CB Consultora consideraron que la confianza en el anarcocapitalista disminuirá "mucho o algo" por su papel en la estafa con $LIBRA que redundó en ganancias de más de 100 millones de dólares a los promotores del llamado 'meme coin'. Esos beneficios exponenciales en apenas tres horas habrían sido imposibles sin la recomendación de Milei en su propia cuenta de X. A esa conclusión ha llegado también la oposición, que busca formar una comisión de investigación en el Senado antes de que concluya la semana y mientras el anarcocapitalista se encuentra en Estados Unidos.

Los resultados de las encuestadoras Pulso Research y Trespuntozero también auguran un deterioro de la popularidad del extertuliano televisivo. Para la primera firma, un 6% de argentinos pasó a rechazar la figura del mandatario, que se encuentra cerca del 49%. Pero ante la pregunta sobre su desempeño en el escándalo, un 68% estima que Milei ha sido irresponsable. Un 52% de las personas que le votaron en la segunda vuelta, en noviembre de 2023, creen lo mismo. La desaprobación pasó del 47,6% al 50%, para Puntozero. La empresa ha hecho la salvedad de que midió el impacto del 'criptogate' antes de que Milei intentara distanciarse alegando de que la compra del activo digital había sido "un acuerdo entre privados" sin perjuicio para el Estado y los que entraron en el negocio deberían haberse comportado como en un "casino".

Confianza oficial

Los números, coinciden en remarcar otros observadores, son prematuros. De acuerdo con el portal 'Cenital', "el consultor que visita asiduamente a los Milei cree que el jefe de Estado deberá digerir" una caída mayor en sus niveles de aceptación respecto de diciembre. El encuestador alertó al Gobierno que "el potencial de daño" de la estafa "es enorme, porque roza con uno de los principales atributos que sus votantes ven en él, que es que Milei pelea contra la corrupción". Si el 'criptogate' instala "la duda sobre la honestidad presidencial en el núcleo libertario", el daño, de cara a las elecciones parlamentarias de octubre, podría ser "incalculable".

El Gobierno estima no obstante que mientras controle la inflación y el precio del dólar el enojo social se mantendrá dentro de un margen predecible. De hecho no ha perdido su iniciativa y el peligro de un juicio político no se ha instalado en el horizonte gracias a la colaboración de la derecha tradicional. Pero para Milei no solo se trata de defenderse sino de avanzar. A través de un decreto, ordenó que se avance en la reforma de la banca pública nacional para convertirla en una sociedad anónima. "Estafador", dijo el sindicato de los empleados bancarios pero la indignación no tiene por el momento la fuerza de frenar una medida que en otra etapa de Argentina habría sido calificada de herejía económica.

Los tribunales

Pero la ultraderecha no maneja todos los escenarios. Milei buscará tener una nueva foto con Donald Trump en la cumbre conservadora del fin de semana como garantía de un respaldo frente a las tormentas. Como aperitivo, este jueves el anarcocapitalista se reunirá con la mano derecha de facto de Trump, Elon Musk. Esa sintonía con el presidente norteamericano, sin embargo, no parece frenar los movimientos que se avecinan en los tribunales de ese país, donde los jueces son menos dependientes del poder político que en Argentina. El estudio Burwick Law prepara una presentación en nombre de 300 damnificados por $LIBRA, en su mayoría ciudadanos de Estados Unidos, Asia y África. Moyano y Asociados, otro estudio, pero de Buenos Aires, busca a su vez representar a los argentinos que se han sentido timados. La jueza María Servini de Cubría ha comenzado a recibir denuncias de particulares y dirigentes políticos en la misma dirección.

"Tanto en la justicia norteamericana como en la argentina pesará un ingrediente que se sumó con fuerza en los últimos días. Cinco protagonistas revelaron que el entorno presidencial les exigió dinero, en parte para el lanzamiento de $LIBRA", consignó el diario local 'Página 12'. Charles Hoskinson, fundador de Ethereum y Cardano, un referente del mundo cripto, aseguraron que se les pidió dinero para reunirse con Milei. Diógenes Casares, otro referente de las criptomonedas, habló de cinco millones de dólares, y, lo más insólito, la periodista Cristina Pérez, esposa del ministro de Defensa, Luis Pietri, aseguró que había miembros del entorno presidencial que cobraban por el acceso al mandatario. A su vez, Hayden Davis, señalado como el principal organizador del fraude, no solo dijo que le pagaba a Karina Milei para que hiciera lo que quisiera: se ha conocido una segunda foto en la que aparece junto al mandatario, lo que hace suponer a los analistas de que tuvieron más de un encuentro.

Y llueve sobre mojado: la diputada Lourdes Arrieta, quien se ha separado del bloque oficialista, reconoció haber pagado miles de dólares para ser parte de la lista electoral de Milei en 2023.