Zelenski suspende su reunión con Rubio en Riad y avisa: "Sin Ucrania en las conversaciones no puede haber paz"

Con un semblante enfadado y serio, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha desechado este martes las conversaciones mantenidas unas horas antes en Arabia Saudí entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov. "Somos los primeros que queremos la guerra termine. Queremos paz, pero queremos una paz justa. No queremos una paz que sea conseguida detrás de las bambalinas, sin nosotros. Y sin Ucrania en las conversaciones no puede haber paz", ha dicho el presidente ucraniano en una rueda de prensa desde Ankara, Turquía, tras una reunión de varias horas con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Zelenski, que este lunes estuvo en Emiratos Árabes Unidos, debía viajar este miércoles a Arabia Saudí, donde tenía previsto encontrarse con Rubio. Ese encuentro ha sido cancelado a última hora por el propio presidente ucraniano.

"Nadie nos invitó a la reunión en Arabia Saudí entre Rusia y EEUU. De hecho, la existencia de esa reunión ha sido una gran sorpresa para nosotros; nos enteramos por la prensa. La reunión que debíamos tener [con Rubio] ya no me importa, si tengo que ser sincero. Somos honestos y estamos abiertos a las negociaciones, pero no voy a ir a Arabia Saudí para no dar esta imagen a la prensa internacional. Visitaré Arabia en el futuro, y espero a la delegación estadounidense en Kiev", ha dicho Zelenski, que en los últimos días ha intentado marcar perfil político y mandarle el mensaje a la Administración de Donald Trump de que Washington debe primero hablar con Kiev antes de dirigirse a Moscú. Trump, sin embargo, ha hecho repetidamente lo contrario.

Lugar de reuniones

"La visita del presidente Zelenski a Turquía llega en un momento muy importante para la región. Queremos que se avance en las conversaciones de paz, y que Ucrania, Rusia y Estados Unidos puedan hablar entre ellas. Turquía sería un sitio perfecto para que estas conversaciones tengan lugar. Estamos listos para extender cualquier tipo de apoyo para terminar con esta guerra de una forma pacífica. Esta guerra debe terminar", ha dicho Erdogan en la rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano.

En marzo de 2022, Turquía ya hospedó dos encuentros —no fructíferos— entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania. Turquía, país miembro de la OTAN, es el único país de la alianza transatlántica que no ha impuesto sanciones económicas contra Moscú: Erdogan y el presidente ruso, Vladímir Putin, gozan de una excelente relación personal.

"Estoy muy agradecido con la actitud constructiva y el apoyo de Turquía en nuestro conflicto contra Rusia. Por esto creemos que la única forma de tener una paz justa y duradera es que las negociaciones sean también justas, y que en ellas participen todas las partes, incluida Turquía, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido", ha dicho Zelenski, que ha insistido también en obtener garantías de seguridad para evitar otra invasión rusa en el futuro.

"Queremos discutir el despliegue de fuerzas de otros países en Ucrania —ha pedido el presidente ucraniano, en un deseo que, de momento, Moscú rechaza tajantemente—. Es muy importante recibir garantías de seguridad por parte de los países de la OTAN, de la UE, de Estados Unidos, de Turquía... Pero parece que algunos en Washington no nos quieren abrir la puerta a la OTAN. Esto significa que en esto se alinean con los deseos rusos".