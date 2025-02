Hamás y la Yihad Islámica liberarán este sábado a tres israelíes con ciudadanía rusa, estadounidense y argentina

El alto el fuego en Gaza sigue su curso. Este sábado los rehenes Sagui Dekel Chen, Yair Horn y Alexander "Sasha" Troufanov serán liberados en el enclave palestino tras 498 días de cautiverio. Después de la crisis de esta semana, en la que Hamás pospuso la liberación de cautivos hasta que Israel se comprometiera a no seguir violando la tregua, el grupo palestino ha proporcionado los nombres al Gobierno israelí, que ha informado a sus familias. A cambio, 369 presos palestinos podrán abandonar las cárceles israelíes, según la oficina de prensa de los prisioneros palestinos.

Según lo estipulado en el acuerdo, ahora que todas las mujeres rehenes han sido liberadas, Hamás puede seleccionar el orden en el que entregan a los rehenes, pero está obligado a liberar primero a los vivos. Chen, Horn y Troufanov fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 del kibbutz de Nir Oz, a menos de tres kilómetros de la valla fronteriza con Gaza. Horn, argentino de 46 años, fue capturado junto a su hermano Eitan, que no será liberado durante la primera fase del acuerdo que entró en vigor el pasado 19 de enero y durará 42 días.

Durante la mañana del 7 de octubre, Chen, estadounidense-israelí de 36 años, salió de su casa en Nir Oz para ayudar a defender el kibbutz y fue tomado como rehén. Su esposa y sus dos hijas se escondieron en el refugio de su casa y sobrevivieron. En diciembre de 2023, su esposa dio a luz a una tercera hija, a la que Chen nunca ha conocido. Por su parte, Troufanov, de 29 años y con ciudadanía rusa, fue tomado como rehén de la casa de sus padres en Nir Oz junto con su abuela, su madre, y su pareja. Las tres fueron liberadas en noviembre de 2023 durante el primer acuerdo de alto el fuego. Su padre fue asesinado aquel día. Troufanov ha sido retenido por la Yihad Islámica y la organización ha publicado cuatro vídeos de él en cautiverio.

369 presos a liberar

Como parte del acuerdo entre Israel y Hamás, el grupo palestino tiene previsto liberar a 33 rehenes a lo largo de estos 42 días con entregas semananales. Hasta ahora han sido puestos en libertad 16, además de a cinco ciudadanos tailandeses que no formaban parte del acuerdo. Al menos ocho de los cautivos que serán liberados durante estas primeras semanas han muerto. Este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "se desatará el infierno" si Hamás no libera a todos los rehenes restantes antes del sábado. Un día antes del supuesto intercambio, la oficina del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, se ha negado a aclarar si la liberación de tres rehenes, y no todos como exigió Trump, significa que el alto el fuego continúa o no.

A cambio de la libertad de Chen, Horn y Troufanov, Israel liberará a 369 presos de seguridad palestinos, incluidos 36 que cumplen cadena perpetua, según ha informado la oficina de prensa de los prisioneros palestinos. Los 333 restantes fueron detenidos en la Franja de Gaza después del 7 de octubre, durante el curso de la guerra. Allí, aún esperan la entrada de maquinaria pesada y casas móviles que ha sido obstaculizada por las autoridades israelíes. El pueblo gazatí, obligado a malvivir en tiendas de plástico enmedio de un invierno lluvioso, las necesita también para conseguir retirar los restos de al menos 14.000 palestinos de entre los escombros.