Hamás confirma su compromiso para continuar con el alto el fuego en Gaza y liberará a tres rehenes este sábado

El alto el fuego en Gaza se mantiene. Tres rehenes israelíes serán liberados este sábado, como venía ocurriendo desde su entrada en vigor el pasado 19 de enero. Según han confirmado fuentes palestinas al diario israelí Haaretz, Israel y Hamás han llegado a un acuerdo sobre la siguiente fase de la tregua. Después de varios días de incertidumbre y de amenazas lanzadas desde Washington y Tel Aviv, las autoridades israelíes se habrían comprometido a aumentar la entrada de ayuda a la Franja, compuesta principalmente por tiendas de campaña, gas y equipo médico, para compensar las ausencias de las anteriores semanas que Hamás denunció. Por su parte, Hamás ha confirmado que "el resto del acuerdo se implementará según lo acordado, incluida la liberación de los rehenes en el plazo establecido".

"No nos preocupa el colapso del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, ya que estamos interesados en implementarlo y obligar a la ocupación [israelí] a cumplirlo en su totalidad", ha anunciado este jueves en un comunicado el portavoz de Hamás, Abdul Latif Al Qanou. El grupo palestino se ha mostrado optimista con la continuación de la tregua. "Los mediadores están presionando para que el acuerdo alcanzado en enero se aplique de forma completa, se garantice que Israel se atenga al protocolo de entrega de ayuda humanitaria y se reanuden este sábado los intercambios" de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, ha añadido. A cambio de la liberación de tres rehenes más por part de Hamás, Israel excarcelará a un número indeterminado de presos, a la vez que aumentará el ingreso de ayuda humanitaria, que era uno de los incumplimientos de Israel que Hamás señalaba.

Tal y como apuntó el grupo palestino en un comunidado publicado el lunes, Israel ha violado el alto el fuego al "retrasar el regreso de las personas desplazadas al norte de Gaza, atacarlas con bombardeos y disparos en varias áreas de la Franja y no permitir la entrada de materiales de socorro en todas las formas acordadas". "Mientras tanto, la resistencia ha cumplido con todas sus obligaciones", constató Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás. Una de las principales preocupaciones del grupo ha sido que Israel no haya permitido la entrada de cientos de miles de tiendas de campaña a Gaza para albergar a la gente en medio de las gélidas condiciones, apuntando a que la ayuda necesaria no había llegado.

"Se desatará el infierno"

A modo de medida de presión, Hamás anunció que postergaba las liberaciones de rehenes "hasta nuevo aviso". Desde entonces, las amenazas se han vertido desde Washington, donde el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que si no se liberaba a "todos los rehenes" este sábado "se desataría el infierno". También desde Israel, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, lanzó su propia amenaza. "Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y el Ejército israelí volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado", dijo en una declaración en vídeo, mientras sus socios ultraderechistas abogaban ya por retomar los combates.

Según lo acordado, la semana pasada tenían que empezar las negociaciones para la segunda fase del acuerdo del alto el fuego. En vez de eso, Trump, a su vez representante de un país mediador, anunció que Estados Unidos "tomaría el control de Gaza" para convertirla en la "Riviera de Oriente Próximo". Estas declaraciones también han hecho temer a Hamás que, con Trump en la Casa Blanca, el alto el fuego no se mantendrá más allá de la primera fase y que el futuro de Gaza no pertenecerá a los palestinos oriundos de esa tierra. Este miércoles una delegación del grupo palestino ha viajado a El Cairo para discutir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza con los mediadores. Desde que entró en vigor el alto el fuego el 19 de enero, el fuego israelí ha matado al menos a 92 palestinos y herido a más de 800, según declaró el martes Munir al Bursh, director general del Ministerio de Salud.