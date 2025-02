Trump presiona a Putin para pacificar Ucrania pero orilla a Zelenski: “Kiev no aceptará cualquier plan”

Durante su primer mandato, Donald Trump apoyó y defendió a Vladímir Putin. En la última campaña electoral, Trump no ha parado de machacar con la idea de que con él al mando el presidente ruso no habría ordenado la invasión de Ucrania, una ucronía indemostrable. Pero también se ha comprometido a acabar con la guerra cuando llegara a la Casa Blanca, algo que sí se podrá verificar con el paso del tiempo. “En 24 horas” dijo, en una clara exageración. Ahora, su Administración telegrafía que será más bien en 100 días; alto el fuego en primavera. La duda es si los términos serán aceptables para los ucranianos.

Este lunes, Trump ha confirmado que funcionarios de la Casa Blanca ya hablan con homólogos del Kremlin sobre el asunto. Es la primera vez que el presidente confirma estos contactos desde que tomó posesión el pasado 20 de enero. El diario The Washington Post aseguró en noviembre que Trump llamó a Putin pocos días después de ganar las elecciones para pedirle que evitara una escalada, algo que Moscú niega.

Mientras, no se conocen conversaciones similares con Volodímir Zelenski, y la prensa ucraniana está poniendo el grito en el cielo, citando a fuentes del Gobierno, porque temen que se les orille durante las negociaciones. Que Trump asuma que son el bando perdedor y que van a aceptar la paz a cualquier precio, tras casi tres años de guerra y sacrificios.

“Ucrania está pagando un precio muy alto en esta guerra, y Trump cree que Kiev es débil y aceptará cualquier plan que les presente. Yo creo que no es así”, asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Dan Smith, director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). “Al mismo tiempo, Rusia está sufriendo también y la nueva Administración le ha amenazado con más sanciones. Pero las sanciones tardan en hacer efecto. Creo que Trump sobreestima su fuerza para alcanzar cualquier tipo de acuerdo. La diplomacia europea debería entrar en escena”.

Precisamente este lunes los líderes de la Unión Europea han arrancado una reunión informal en Bruselas centrada en la defensa comunitaria y en cómo ganar autonomía en seguridad. Ucrania está en el centro. No en vano, a la cumbre han asistido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

La flota fantasma rusa

La economía rusa da señales, ahora sí, de adentrarse en terreno realmente peligroso. Joe Biden apretó las tuercas a la flota de "barcos fantasma" con los que Rusia conseguía seguir exportando su crudo. Poco antes de dejar el cargo, anunció un conjunto de sanciones contra navieras y barcos petroleros que parecen estar siendo muy efectivas. Los barcos fantasma o grises son a menudo viejos petroleros con pocas garantías de seguridad o que llevan a cabo operaciones oscuras de transporte de crudo: evitan los controles en los puertos y desactivan las medidas de transmisión de la trayectoria de la navegación. La nueva ronda de sanciones detuvo a al menos 65 petroleros rusos, según Reuters. China e India, que se habían convertido en el plan B de Putin tras las sanciones occidentales, están empezando a buscar suministros alternativos de crudo.

Biden ha facilitado así el camino a Trump para presionar a Putin. Pero el líder ruso es impredecible y puede aguantar aún muchos meses, incluso años, manteniendo la guerra de desgaste.

Trump “restablecerá el orden mundial”

El pasado 26 de enero, entretanto, el medio ucraniano publicó un presunto “plan de 100 días” de Trump para terminar la guerra. Se trata, según ese texto, de una hoja de ruta de tres meses que comenzaría en febrero y marzo con reuniones entre Trump, Zelenski y Putin. Posteriormente, el 20 de abril, se anunciaría un alto el fuego. A finales de ese mes se celebraría una conferencia internacional de paz en la que se formalizaría el acuerdo y el intercambio de prisioneros, según el medio ruso Meduza. El 9 de mayo en esa conferencia internacional de paz se haría una declaración que pondría fin a la guerra. Ucrania debería retirarse de la región conquistada a Rusia de Kursk. Ni rastro de devolución de territorios ucranianos por parte de Rusia. Kiev niega que exista ese plan y ha subrayado son estrategias psicológicas de Moscú plantadas en medios.

Putin sigue mostrando sintonía con el líder americano. Este domingo dijo que Trump “restablecerá el orden mundial con rapidez" y acabará sometiendo sin problemas a las "élites europeas" que han intentado boicotear su regreso a la Casa Blanca. “Con su carácter y su perseverancia”, ha dicho el líder ruso, “pronto, todos se pondrán a los pies de su dueño y menearán suavemente la cola", añadió en declaraciones a la radiotelevisión pública rusa.

Zelenski se reúne con Trump en Nueva York / .

En este juego de halagos indirectos, Zelenski se ha quedado fuera. Trump asegura que la culpa de la guerra es compartida entre el presidente ucraniano y el ruso. Ha llegado a repetir el argumento ruso de que el motivo de la invasión era la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN.

“Zelenski no debería haber permitido que esto ocurriera”, dijo la semana pasada sobre la incapacidad del ucraniano para negociar y evitar el conflicto. “Zelenski no es un ángel”, dijo. Trump reparte respomsabilidades entre el invasor y el invadido, y eso no augura buenas perspectivas para Kiev.