Donald Trump ha regresado hoy a Davos, aunque de forma virtual. El estadounidense no ha defraudado en su nuevo estreno internacional. Ha comenzado cargando duramente contra la administración Biden: "Mi gobierno tiene ahora que solucionar todo lo que ha hecho un grupo de ineptos". Después se ha quejado de la relación comercial con Europa: "La UE nos trata mal, de manera injusta. Nos ponen aranceles, no compran nuestros productos agrícolas ni compran nuestros coches. Tenemos cientos de millones de dólares de déficit con la UE", ha recordado el republicano. Trump ha prometido bajar impuestos a quienes inviertan y fabriquen en su país. El mandatario ha vuelto a reclamar a los países de la OTAN que eleven el gasto en Defensa. España, por ejemplo, tendría que multiplicarlo por cinco para alcanzar el objetivo de Trump. El republicano ha explicado que le gustaría reunirse pronto con Putin para poner fin a la guerra. Ucrania, ha afirmado, está preparada para firmar un acuerdo. Un discurso en el que no se ha olvidado de las grandes tecnológicas, a las que ha prometido defender de las multas millonarias que pueda imponerles Europa.