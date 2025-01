Donald Trump firmó cerca de 200 órdenes ejecutivas tras ser investido: qué son, para qué sirven, límites y poderes

En sus primeras horas en la Casa Blanca, Donald Trump batió un récord: firmó cerca de 200 órdenes ejecutivas, un despliegue sin precedentes y sin tapujos de sus poderes presidenciales. Así, comenzó la legislatura cumpliendo algunas de las promesas que hizo en campaña y que se han convertido en emblema de su 'Hacer a América grande otra vez'. Pero tan importante es aquello que regulará --inmigración y asilo, perdones a los asaltantes al Capitolio, desescalar las políticas climáticas-- como la forma que elige para hacerlo, tomando un atajo que le permite saltarse al poder legislativo. Los republicanos tienen el control de Congreso y Senado, además de la presidencia, pero Trump ha preferido actuar por su cuenta, de forma inmediata, en una exhibición de fuerza y poder sin guardarraíles. A continuación, una guía para entender cuál es el alcance de las órdenes ejecutivas:

Se trata de una medida ejecutiva, emitida por el presidente de EEUU, que no requiere la aprobación del Congreso. Establece un mandato oficial y jurídicamente vinculante transmitido directamente desde la Casa Blanca a los organismos federales dependientes del poder ejecutivo sobre las acciones que deben tomar o de las que deben abstenerse. La Constitución otorga al presidente la capacidad de ejercer su poder ejecutivo y a la vez limita que sea dentro de los confines constitucionales, respetando los derechos básicos recogidos en la Carta Magna.

Las órdenes ejecutivas permiten actuar de forma rápida. En el pasado, se han usado en tiempos de guerra, emergencia o crisis. Por ejemplo, en 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt dictó una orden ejecutiva para crear centros de detención para unos 120.000 estadounidenses de origen japonés. En las presidencias más recientes, Joe Biden firmó en 2021 una orden que iniciaba el proceso de reincorporación al acuerdo climático de París de 2015, del que se retiró su predecesor, Trump, justificándolo como una medida para "evitar un calentamiento planetario catastrófico", dijo entonces su Administración.

En teoría, la llamada Oficina de Asesoría Jurídica revisa "para comprobar la forma y legalidad" de la orden ejecutiva, pero esto no siempre ocurre. Si el presidente se excede en el ejercicio de su poder, puede ser objeto de una revisión jurídica en los tribunales. Desde el poder legislativo, el Congreso podría aprobar una ley para anular la orden ejecutiva, pero esto solo daría la elección al presidente de si quiere rectificar o seguir adelante, ya que sigue teniendo derecho de veto sobre esa ley.

En la práctica, como en el caso del acuerdo climático, es el nuevo presidente el que rescinde las medidas ejecutivas firmadas por su predecesor. En el caso de los acuerdos del clima, Trump sacó a EEUU de ellos por orden ejecutiva, Biden reintegró al país, y ahora Trump de nuevo lo ha vuelto a sacar. En el ámbito legal, los republicanos demandaron con éxito a Obama por parte de sus cambios sanitarios de 2010 (Obamacare), argumentando que había excedido su autoridad constitucional cuando retrasó unilateralmente un plazo de cobertura de seguros.

En general, su entrada en vigor es inmediata, lo que pasa es que, en algunos casos, sus efectos se notarán más a largo plazo. Por ejemplo, cerrar la frontera es algo que se ya se ha puesto en práctica --ya no se puede pedir asilo en EEUU-- y algunos de los indultados por el asalto al Capitolio ya han empezado a salir de la cárcel. Sin embargo, otras acciones presidenciales son más bien compromisos que el presidente toma con el pueblo, como el memorando para bajar la inflación que Trump firmó anoche: es una mera declaración de intenciones. Otro caso más peliagudo: el presidente ha prometido mantener la presencia de TikTok en EEUU, pero no está claro si eso es congruente con la ley que se ha aprobado para cerrarla, por lo que este asunto seguirá en el aire.

Un memorando no tiene que presentarse al Registro Federal y, por tanto, es más difícil hacer seguimiento de él. Obama, por ejemplo, utilizó el memorando para intervenir en políticas de inmigración cuando se topó con el bloqueo republicano en el Congreso. Trump lo empleó para acelerar la aplicación de los aranceles a China, endurecer las leyes de asilo y retirarse de la Asociación Transpacífica (TTP), entre otras. Las proclamaciones se utilizan sobre todo con fines ceremoniales y no suelen tener efectos jurídicos. Por ejemplo, para ordenar que las banderas ondeen a media asta tras un funeral de estado, como el del expresidente Jimmy Carter.

No todas las órdenes ejecutivas son de la misma magnitud, por lo que no es solo cuántas medidas se han tomado sino cuál es su alcance. Por ejemplo, ayer Trump firmó una orden ejecutiva para que las banderas se levantaran al completo, y no a media hasta como quedó establecido por los 10 días de luto por Carter. El alcance no será el mismo que el de otras medidas como el impacto humanitario de cerrar las fronteras con carácter inmediato. Pero el número de órdenes ejecutivas sí que es un indicador de cuánto un presidente está dispuesto a usar su poder ejecutivo de forma unilateral. Trump dijo estar dispuesto a batir el récord.