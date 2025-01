TikTok cerrará en EEUU a la espera de Trump mientras evalúa a Musk como nuevo dueño de la filial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos puso fin a la batalla legal de nueve meses de TikTok, lo que obliga a sus reponsables, tanto dentro de la compañía como en Pekín, a considerar un conjunto cada vez menor de alternativas para mantener viva la popular aplicación para compartir videos.

ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en China, ha anunciado que dejará de operar en EEUU este domingo a la espera de ver si el presidente electo Donald Trump cumple su promesa de orquestar una solución. No importa el escenario, Trump promete estar en el centro del proceso, ya sea paralizando con éxito la prohibición que entrará en vigor el domingo o aprobando un acuerdo que aborde las preocupaciones de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos.

"La decisión del Tribunal Supremo era esperada y todos deben respetarla", escribió Trump el viernes en una publicación en las redes sociales. "Mi decisión sobre TikTok se tomará en un futuro no muy lejano, pero debo tener tiempo para revisar la situación".

El papel potencial de Trump en cualquier plan para salvar a TikTok sigue siendo intrigante y complicado. La prohibición entrará en vigor apenas un día antes de su toma de posesión, y si bien se ha informado que el presidente Joe Biden no hará cumplir la prohibición desde el primer día, la decisión sobre qué hacer a largo plazo se convertirá en un problema de Trump casi de inmediato.

Si el nuevo presidente espera encontrar un comprador, hacerlo será un desafío, y no sólo porque ByteDance se haya opuesto a la idea de vender. El precio esperado también es una barrera. Pocas empresas o individuos probablemente podrían permitirse TikTok, cuyo valor se estima entre 40.000 y 50.000 millones de dólares.

Quizás TikTok encuentre un comprador multimillonario, como Elon Musk –a quien el gobierno chino ya está evaluando como nuevo propietario potencial– o un equipo de inversores, como Frank McCourt y Kevin O'Leary, que han estado pregonando públicamente su deseo de tomar el control de la aplicación. TikTok también podría llegar a un acuerdo con un gigante tecnológico estadounidense como Oracle o Amazon, con los que TikTok ya hace negocios. Muchos de los otros compradores lógicos, como Meta y Google, ya están sumidos en litigios antimonopolio, lo que los convierte en pretendientes poco probables.

Después del fallo del tribunal, TikTok dijo que se verá obligado a "apagarse" en EEUU el domingo a menos que haya una declaración clara de la administración Biden a los proveedores de servicios que mantienen su disponibilidad.

El director ejecutivo, Shou Chew, publicó un vídeo en el servicio unas horas después del fallo del Supremo. "Quiero agradecer al presidente Trump por su compromiso de trabajar con nosotros para encontrar una solución que mantenga a TikTok disponible en Estados Unidos", dijo. "Esta es una postura firme a favor de la Primera Enmienda y contra la censura arbitraria".

Rivalidad geopolítica

ByteDance también puede dejar que la prohibición entre en vigor y abandonar el mercado en lugar de aceptar un acuerdo, complicando aún más una rivalidad geopolítica ya feroz entre Estados Unidos y China. Puede esperar para ver si Trump intervendrá para salvar la aplicación, aunque es difícil predecir qué mecanismos tendrá a su disposición el nuevo presidente.

No hacer nada podría significar ver a TikTok deteriorarse gradualmente para sus 170 millones de usuarios estadounidenses hasta que finalmente desaparezca, a medida que la gente ya no pueda descargar actualizaciones de software. El servicio también podría desaparecer de la noche a la mañana si TikTok decide eliminarlo por completo en lugar de ver cómo la aplicación falla lentamente.

"Este es un caso sin precedentes", dijo el abogado de TikTok, Noel Francisco, a los jueces del Tribunal Supremo la semana pasada en una sala abarrotada que incluía a la directora financiera de ByteDance, Julie Gao, al principal lobista de TikTok, Michael Beckerman, y a la jefa de comunicaciones, Zenia Mucha. "No conozco ningún momento en la historia de Estados Unidos en el que el Congreso haya intentado cerrar una plataforma de discurso importante".

TikTok ha transformado la forma en que compramos, creamos negocios, consumimos noticias, buscamos información y nos sumergimos en las madrigueras de internet. Aun así, dos presidentes, el Congreso, los reguladores federales y ahora el Tribunal Supremo han advertido sobre el potencial de abuso de la aplicación. Se teme que el gobierno chino pueda utilizar TikTok para manipular el discurso público y socavar la democracia, o recopilar datos confidenciales sobre generaciones de estadounidenses que podrían utilizarse para espionaje o chantaje.

"No sé si esta ley logrará sus fines", escribió el juez del Supremo Neil Gorsuch en una opinión concurrente. "Un adversario extranjero decidido puede simplemente buscar reemplazar una aplicación de vigilancia perdida por otra. A medida que pasa el tiempo y las amenazas evolucionan, pueden surgir soluciones menos dramáticas y más efectivas. Incluso lo que podría suceder después de TikTok sigue sin estar claro".

El papel de Trump

Una pregunta que surgió durante la audiencia en el tribunal fue si Trump puede ampliar el plazo de venta o suspender la ley después de asumir el cargo, tal vez con una orden ejecutiva. Trump podría certificar que está en marcha una "desinversión calificada" para otorgar una extensión de 90 días, pero eso podría llevar tiempo: necesitaría demostrarle al Congreso que hay un camino viable a seguir, que se han logrado "progresos significativos" y que existen acuerdos legales para cerrar un trato con ByteDance en ese nuevo plazo.

También se especuló durante el juicio que Trump podría ordenar a su Departamento de Justicia que no hiciera cumplir la ley, aunque ese escenario plantea sus propios problemas. Las empresas de tecnología encargadas de implementar la prohibición, incluidas Apple, Google y Oracle, que deben dejar de alojar y distribuir TikTok en sus tiendas o servidores de aplicaciones, tendrán que decidir si confían en la orden de Trump. Tal como está redactada la ley, las empresas que no cumplan con la prohibición se arriesgan a recibir fuertes multas que podrían ascender a miles de millones. Apple y Google no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Si esas empresas siguen la ley tal como está escrita, los usuarios de EEUU ya no podrán descargar TikTok de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google a partir del 19 de enero. Aquellos que ya tengan la aplicación instalada ya no podrán actualizarla. En ese escenario, TikTok no desaparecería instantáneamente de los teléfonos; todavía se podrá utilizar durante algún tiempo hasta que los errores de 'software' comiencen a acumularse. Pero TikTok podría cerrar el servicio por sí solo el día de la fecha límite, según un informe de ‘The Information’, una medida destinada a movilizar a los usuarios para presionar a Trump para que resucite la aplicación.

Por supuesto, TikTok aún podría permanecer activo si ByteDance acepta un acuerdo de venta una vez vencida la fecha límite. "No hay nada permanente o irrevocable que suceda el 19 de enero", dijo a los jueces la semana pasada la principal abogada del Supremo de la administración Biden, la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar.

Campaña de los 'tiktokers'

Mientras tanto, los ‘tiktokers’ están luchando por encontrar soluciones que mantengan viva la plataforma, aunque sea temporalmente. Los creadores han pasado semanas enseñando a sus audiencias cómo tratar de eludir una prohibición, recomendándoles que cambien la configuración de su teléfono u obtengan una VPN para que parezca que están iniciando sesión desde países donde se permite TikTok. También sugirieron usar TikTok en un navegador web o descargar la aplicación desde fuera de las tiendas oficiales de Apple y Google. Ninguno de estos intentos de eludir el bloqueo tiene garantía de éxito, aunque los ciudadanos individuales no se meterán en problemas legales por intentarlo.

Algunos creadores de contenido se están movilizando para presionar a Trump para que cumpla con su retórica de campaña para salvar a TikTok. La compañía organizará una fiesta de inauguración el domingo, encabezada por personas influyentes conservadoras.

Los inversores estadounidenses de ByteDance también están ansiosos por una resolución, pero es poco probable que las fortunas que han comprometido con la empresa matriz de TikTok sufran un gran golpe incluso si desaparece en Estados Unidos. La mayoría de las ganancias de ByteDance provienen de su negocio en China (es decir, la contraparte de TikTok allí, Douyin), por lo que, si bien el resultado para los accionistas sin duda sería mejor con TikTok estadounidense, es posible que simplemente quieran algún cierre sin importar el resultado.