Kate Middleton asegura que su cáncer "está remitiendo" tras una visita al hospital donde recibió el tratamiento de quimioterapia

La princesa de Gales, Kate Middleton, está dando pasos hacia adelante en su recuperación total contra el cáncer que padece. Así lo ha confirmado ella misma este martes en un mensaje publicado en sus redes sociales. “Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrada en la recuperación. Como sabrá cualquiera que haya sufrido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, estoy deseando que llegue un año lleno de satisfacciones”, ha asegurado tras reunirse con el personal y los pacientes en una visita al hospital Royal Marsden de Londres, donde recibió el tratamiento de quimioterapia.

La futura reina de Inglaterra ha tratado de mostrar así su apoyo a las personas que siguen luchando contra la enfermedad, con quienes ha hablado de los desafíos del tratamiento, de la importancia del apoyo familiar y de la lucha por volver a la normalidad. “Quería aprovechar la oportunidad para dar las gracias a The Royal Marsden por cuidarme tan bien durante el año pasado. No podríamos haber pedido más. La atención y los consejos que hemos recibido durante todo el tiempo que he sido paciente han sido excepcionales”, ha explicado Middleton tras la visita al centro, en el que ejercerá como patrona junto a su esposo, el príncipe Guillermo.

Primer acto en solitario

El de este martes ha sido el primer acto en el que la princesa ha participado en solitario tras la detección del cáncer. Fue hace un año cuando fue sometida a una intervención abdominal que la apartó de la vida pública durante semanas, dando pie a numerosas especulaciones sobre su estado de salud. En un intento de poner fin a los rumores, la propia Kate confirmó el pasado marzo que padecía la enfermedad y que había iniciado el tratamiento, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha revelado el centro hospitalario en el que ha sido atendida.

La princesa ya dio motivos para el optimismo el pasado septiembre, cuando anunció que había concluido el tratamiento y que iniciaba una “nueva etapa” para lograr la recuperación total. A partir de entonces ha ido aumentando el número de participaciones en actos públicos, entre ellos su participación en los actos de conmemoración del Día del Armisticio el pasado noviembre y su asistencia a los eventos tradicionales de Navidad, incluido el concierto en la Abadía de Westminster, en Londres, y el servicio religioso en la finca de la familia real en Sandringham, en el este de Inglaterra.

Todo apunta a que los actos públicos tendrán mayor protagonismo en su agenda este año, aunque el palacio ha insistido en que su regreso a la normalidad seguirá haciéndose de forma gradual. Kate ha reconocido que el viaje ha sido largo y “duro”, aunque también le ha permitido apreciar las pequeñas cosas de la vida que en muchas ocasiones se dan por sentadas. “Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han caminado silenciosamente junto a Guillermo y a mí mientras navegábamos por todo esto”, ha afirmado la princesa, quien ha añadido que “entrar por la puerta principal del hospital, después de haber hecho tantas visitas discretas y en privado, es muy agradable”.

Dosis de optimismo

La noticia sobre la remisión del cáncer de Kate ha inyectado una dosis de optimismo en la familia real británica tras un año turbulento, marcado no sólo por la enfermedad de la princesa sino también por el cáncer de Carlos III. El monarca seguirá adelante con su tratamiento este año, aunque el palacio de Buckingham explicó en diciembre que “avanza en la buena dirección”. El rey ha mantenido por ahora gran parte de sus compromisos públicos y ha realizado varios viajes al extranjero, entre ellos una visita oficial de más de una semana a Australia y a Samoa el pasado octubre.

Su próxima cita fuera del Reino Unido será a finales de este mes, cuando tiene previsto visitar el campo de concentración nazi de Auschwitz con motivo del 80 aniversario de su liberación por parte de las tropas aliadas. La casa real británica confía en volver poco a poco a la normalidad y recuperar cuanto antes la plena actividad institucional.