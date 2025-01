Nicolás Maduro asume su tercera presidencia sin haber presentado las actas que acrediten su victoria electoral

"Convirtieron la elección de Venezuela en una elección mundial y se la ganamos. No saben cómo vengarse con nosotros. Se lo digo al Gobierno saliente de Joe Biden y al mundo. Estados Unidos y Europa, el fascismo está derrotado". Nicolás Maduro juró este viernes como presidente de Venezuela sin despejar la duda sobre su legitimidad: todavía no se conocen las actas de los controvertidos comicios que certifican su victoria. La ceremonia tuvo lugar en una Asamblea Nacional (AN) dominada por el Partido Socialista Unido (PSUV), y ante una mustia representación internacional, aunque Maduro expresó su júbilo por ser acompañado por delegaciones de 125 países. Maduro, el hombre que se hace llamar el "presidente obrero", aunque sus antecedentes laborales lo muestran como conductor de buses, está habilitado para gobernar hasta 2031. La oposición se manifestó en las vísperas para rechazar su asunción y reivindicar la victoria en las urnas de Edmundo González Urrutia. El PSUV también tuvo su marcha afirmativa y esta mañana rodeó con sus militantes el palacio legislativo.

"Se ha consumado un golpe de Estado en contra de los derechos del pueblo venezolano", dijo la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La coalición opositora señaló que se inicia una "nueva etapa" en la lucha por la libertad. "Debemos hacer sentir una conducta de resistencia democrática permanente y activa, hasta que se respete la Constitución Nacional y en especial la soberanía popular". Reiteró que Edmundo González Urrutia es quien debió jurar "como presidente legítimo" porque "así lo decidió la mayoría de los venezolanos que sabe que solo el cambio es garantía del país próspero al que todos querrán volver". Por el contrario, "esa cúpula enriquecida y sectaria decidió avanzar en la mentira de unos resultados que nunca fueron publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que contrastan con la verdad que reflejan las 25.000 actas electorales que ellos también tienen en sus manos y que ocultan como parte del mayor fraude perpetrado en Venezuela contra la voluntad del pueblo".

Maduro aportó su dosis de solemnidad e indiferencia frente a un conflicto político que cree haber saldado a su favor a pesar de las críticas, rechazos y molestos silencios que provinieron incluso de los gobiernos progresistas de la región. Cuando el presidente de la AN cumplió con la formalidad de preguntarle sobre su disposición a ser fiel al cargo, Maduro dijo primero que juraba por el cacique Guaicaipuro. Luego lo hizo por Simón Bolívar, el padre de la patria, para luego invocar "la memoria eterna de nuestro amado jefe y por el histórico" Hugo Chávez y, por último, el "noble y aguerrido pueblo". Maduro se comprometió a velar por la Constitución y las leyes de la república, con la promesa de encabezar un "nuevo periodo" que "será de la paz", "prosperidad" y una "nueva democracia". Rodríguez respondió: "queda usted investido en el cargo de presidente constitucional, felicitaciones y un abrazo". Ambos sonrieron para darle un toque familiar a la ceremonia que acompañaron también con su alegría el fiscal nacional, Tarek Willam Saab y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez.

Enviado de Putin

Tras los aplausos, Maduro recibió la banda presidencial, bordada por simpatizantes, la medalla que acredita su cargo y la llave del sarcófago de Bolívar. Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, los presidentes de Nicaragua y Cuba, se abalanzaron para abrazar a su colega. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, se hizo presente en la AN. Maduro destacó en especial la participación en la ceremonia del "enviado de Vladímir Putin". Luego resaltó la participación de un delegado de Xi Jinping.

Afuera de la AN, un coro juvenil e infantil entonó el himno nacional. Caracas recibió la controvertida novedad institucional con una fuerte presencia militar, especialmente alrededor de la legislatura. La amenaza punitiva estuvo latente y se materializó en enero en 49 arrestos, de acuerdo con el Foro Penal. En su primer discurso, Maduro expresó el "reconocimiento permanente" a las Fuerzas Armadas, el principal sostén del presidente y, en los hechos partícipes de un cogobierno. También saludó a los estudiantes, las mujeres, las comunas, los obreros, los artistas y "los que llevan el canto", así como a los participantes del Congreso Mundial Antifascista. "Hugo Chávez hizo la proeza histórica de traer al siglo XXI los sueños de los hombres a caballo que echaron al imperio español. Juré llevar adelante todos sus sueños y toda su fuerza. A los traidores a la patria que le gusta hacer el coro a los que mancillan la patria les digo: nosotros somos los constructores de esta Constitución, nació a pesar de ustedes, oligarcas de los apellidos, a contrapelo de las conspiraciones imperiales".

Sin nombrar a González Urrutia

La alocución tuvo su instante aguerrido. "A mí no me ha colocado acá el Gobierno de Estados Unidos ni la derecha. Voy para adelante con la fuerza huracanada de un pueblo. Que nadie se confunda con nosotros. Garantizaremos la soberanía nacional". Maduro se abstuvo de nombrar a González Urrutia. Recordó que, en enero de 2019, nueve días después de haber jurado como presidente por segunda vez, "trataron de imponer al farsante" del diputado Juan Guadió, quien se autoproclamó "presidente encargado". González Urrutia, dijo, es un "Guaidó 2.0" que viene "con el mismo bagaje". Maduro se mostró a su vez como el principal antagonista regional de Javier Milei, a quien tachó de un "sádico social y sionista" que "cree que le puede imponer a Venezuela un presidente". Argentina encabezó las impugnaciones regionales. También se burló de la opositora María Corina Machado, quien denunció haber sido retenida por fuerzas de seguridad, mientras que el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sostuvo que se trató de un montaje que fracasó. "Esta toma de posesión no la pudieron impedir. Quieren justificar una intervención extranjera. Nos han subestimado". Maduro justificó la dureza con sorprendentes analogías. "Creemos en las negociaciones, pero el sustento de todo es la consolidación de nuestro proyecto. A los débiles y pusilánimes no los respeta nadie en el mundo, vean lo que está pasando en Canadá y Panamá. A los cobardes los humillan y hacen añicos".

Reforma constitucional

El último tramo de su discurso fue una sumatoria de augurios de bienestar económico y social y a predicar contra el cambio climático, pasando por alto el alto déficit de política ambiental del madurismo. Tras definirse como "cristiano, patriota, humanista y nacionalista", Maduro convocó a una "gran jornada de diálogo incluyente para reformar la Constitución sobre las bases de la nueva sociedad a construir". Es necesarop "actualizar esta belleza de 25 años". en alusión al proceso iniciado por Chávez en 1999. El crecimiento del PIB venezolano durante los dos últimos años dependió no solo del petróleo, que representa más del 90% de sus exportaciones sino de la continuidad de las licencias que otorgó Estados Unidos a las petroleras para operar en suelo venezolano sin ser objeto de sanciones. Esos permisos deberían ser ratificados por el Gobierno de Donald Trump.

Fronteras cerradas

Según Maduro, la ceremonia de asunción fue posible porque Venezuela está en paz. La tranquilidad mentada por las autoridades encuentra a un país que ha debido cerrar sus fronteras con Colombia. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, dijo que se tomó esa decisión al haber recibido "la información de una conspiración internacional". Bernal hizo un llamado a la "comprensión" de "todos los sectores de la sociedad, ganaderos, empresarios, emprendedores y pueblo". Permanecerá clausurada hasta el 13 de enero. De inmediato, el Ministerio de Exteriores colombiano informó que la decisión del vecino país fue tomada de manera unilateral. El ministro Luis Gilberto Murillo señaló, además: "el hecho de que se mantengan las relaciones diplomáticas, no significa que se avalen los resultados. Colombia mantiene una diplomacia responsable y estratégica con el fin de construir relaciones en el tiempo".