El Ejército israelí anuncia el rescate de un rehén en una "compleja operación" en Gaza

Buenas noticias en Israel. Qaid Farhan Alkadi, uno de los más de un centenar de rehenes que quedan en la Franja de Gaza, ha sido liberado este martes por el Ejército israelí. Este beduino israelí de 52 años fue secuestrado por miembros de Hamás durante el ataque del 7 de octubre en Israel y, 326 días después, ha sido encontrado solo en un túnel del sur del enclave palestino. La “compleja operación” para rescatarlo, según el Ejército israelí, no se ha encontrado con ninguna resistencia. Mientras, los ataques contra Gaza continúan, con más de una veintena de muertos solo durante la mañana del martes.

“Se encuentra en una condición médica estable”, ha dicho el Ejército en un comunicado. Visiblemente contento, Alkadi se ha podido encontrar con sus familiares después de casi 11 meses de cautiverio. Este beduino israelí es residente de Rahat, una ciudad predominantemente árabe, y el 7 de octubre estaba trabajando como guardia en un almacén en el sur de Israel cuando fue capturado por los milicianos palestinos. Casado con dos esposas, es padre de 11 hijos, como muchos beduinos con familias numerosas. “No puedo explicar este sentimiento, es incluso mejor que la llegada de un nuevo bebé”, ha celebrado su hermano.

34 confirmados muertos

Alkadi ha sido rescatado en una “compleja operación” que se llevó a cabo de la mano de la agencia de inteligencia interior de Israel, el Shin Bet. “No pueden publicarse más detalles por consideraciones sobre la seguridad de nuestros rehenes, la de nuestras fuerzas y la seguridad nacional”, ha añadido el comunicado castrense. El Ejército israelí cree que los guardias de Hamás habían huido de la zona en la que Alkadi se encontraba detenido o que él mismo había logrado escapar de sus captores, pero permaneció dentro del túnel. Aún no se han publicado los detalles de su cautiverio y no se sabe cuánto tiempo había estado solo. Lo que sí se sabe es que Alkadi no estuvo dentro de este túnel durante los diez meses de cautiverio y se cree que fue trasladado varias veces.

Es la cuarta operación exitosa de este tipo desde el 7 de octubre, que han permitido liberar con vida a ocho rehenes, pero es la primera que se ha llevado a cabo bajo tierra. Los rehenes rescatados anteriormente habían estado retenidos en edificios, no en túneles. La gran mayoría de estas operaciones de rescate se han cobrado la vida de cientos de civiles palestinos. De los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 104 cautivos –34 confirmados muertos–, mientras que hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos soldados muertos. “El regreso a casa de Alkadi es nada menos que milagroso”, ha dicho el Foro de las Familias de los Desaparecidos. “Sin embargo, debemos recordar: las operaciones militares por sí solas no pueden liberar a los 108 rehenes restantes; un acuerdo negociado es la única manera de avanzar”, han defendido.

"No tienen tiempo"

“Estamos haciendo todo lo posible para salvar a todos los secuestrados”, ha dicho en un comunicado el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi. “No podremos devolver a 108 secuestrados en operaciones especiales; no tienen tiempo”, ha escrito el líder de la oposición, Yair Lapid, en una publicación en X. “Debemos llegar a un acuerdo y devolverlos a casa, ahora”, ha dicho. El rescate de Alkadi llega en medio del estancamiento de las conversaciones para el alto el fuego. En los casi 11 meses de guerra, sólo ha habido una tregua que duró seis días a finales de noviembre y permitió la liberación de 105 rehenes israelís y más de 300 presos palestinos.

Mientras la sociedad israelí celebra esta pequeña victoria, los palestinos de Gaza lamentan otra jornada de muerte y éxodo. La defensa civil de Gaza dice haber recuperado los cuerpos de seis palestinos muertos en un ataque israelí a una casa en Jan Yunis, en el sur del enclave. Otro bombardeo en el barrio Zeitoun de la ciudad de Gaza ha matado al menos a tres personas. Una mujer ha perdido la vida y varias personas han resultado heridas en un ataque israelí en la zona de al Musaddar, al este de la central Deir el Balah. Naciones Unidas ha denunciado que Israel emitió cinco nuevos avisos de evacuación masiva en sólo seis días la semana pasada, el mayor número de órdenes en una sola semana desde el comienzo de la guerra, y también ha lamentado que el nivel de violencia de la última jornada ha forzado a su personal a detener sus operaciones en Gaza.