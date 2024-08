La oposición venezolana advierte que la proclamación judicial del triunfo electoral de Maduro será "nula"

Anticipándose al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, se espera, ratificará la victoria electoral de Nicolás Maduro, María Corina Machado y el candidato de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, advirtieron que cualquier decisión que desconozca la victoria opositora en las urnas el 28 de julio carecerá por completo de validez. Si se consuma lo que casi se da por hecho, el TSJ a través de su sala electoral estaría "violando los derechos inalienables de los electores e incurriría en responsabilidad penal, civil y administrativa". Machado y González Urrutia invocaron en su pronunciamiento la misma constitución redactada y promulgada bajo el Gobierno de Hugo Chávez, que en su artículo 138 sostiene que "toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos".

Según los referentes opositores, casi cuatro semanas después de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) "no ha publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de pautas de verificación y control", que han reclamado también Brasil, Colombia, Estados Unidos y la UE, además de otros países latinoamericanos de distinto signo político.

El Panel de Expertos Electorales de la ONU y el Centro Carter no solo cuestionaron los procedimientos del CNE, sino los mismos números que divulgó a medias. Para Machado y González Urrutia "es inconcebible" que el CNE "haya hecho anuncios de resultados" que le dieron el triunfo a Maduro "sin ofrecer las pruebas que nosotros sí tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo". La PUD no tiene dudas de que su abanderado venció en la contienda. "Exigimos transparencia y cumplimiento estricto del Estado de Derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió", añade el documento en alusión a la decisión de Maduro de presentar un recurso de amparo ante el TSJ, alineado con los intereses del Gobierno, para que dilucide el pleito. Se espera que lo haga antes que concluya la semana. "La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones". Se estaría "pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas".

Más impugnaciones

La impugnación de Machado y González Urrutia es análoga a la formulada horas atrás por el exrector del CNE y reciente candidato presidencial, Enrique Márquez, quien acudió a la sede del TSJ con el propósito de apartar a la presidenta de su Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, por su condición de oficialista. "Una jueza no puede impartir justicia si no es imparcial", señaló sobre la magistrada de se desempeñó como concejal del Partido Socialista Unido (PSUV, en el poder), así como alcaldesa encargada de Caracas en 2022. Márquez recuerda al respecto que Rodríguez nunca "ha ocultado sus vinculaciones políticas".

Según el exrector del CNE, si ese organismo y el TSJ no tienen nada que "ocultar" y el Gobierno tampoco, "¿por qué no permite que los partidos y los candidatos observen y atestigüen lo que está ocurriendo? Nadie sabe lo que están haciendo realmente".