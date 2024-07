Biden contiene la revuelta demócrata contra su candidatura pero no frena el descontento

El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Joe Biden, está consiguiendo por ahora contener la revuelta en las filas de su propio partido ante su decisión de mantenerse en la carrera hacia las presidenciales de noviembre pese a las dudas disparadas desde su desastroso debate frente a Donald Trump de que, a los 81 años, tenga la capacidad física, mental y política de aguantar la campaña, lograr la victoria y mantener la presidencia.

Se trata, en cualquier caso, de un triunfo parcial y posiblemente inestable. Porque Biden no ha logrado frenar el descontento y la ansiedad que muchos en esas mismas filas demócratas sienten ante su decisión, especialmente los congresistas que enfrentan su propias reelecciones en noviembre y temen que la decisión del líder impacte de forma negativa en sus carreras.

A lo largo del lunes Biden, que abrió la semana enviando una carta a los demócratas en las Cámara instando a acabar la guerra interna, reiterando la firmeza de su decisión y también con un desafío a retarle en una entrevista en televisión, fue sumando respaldos a su continuidad.

Lo logró del grupo del Congreso que reúne a los representantes negros en la Cámara Baja, el que más lealtad le está mostrando, y también del grupo de representantes hispanos. También voces destacadas, como la de la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez, cerraron filas con Biden. “Es nuestro nominado. No va a abandonar esta carrea, se presenta y le apoyo”, dijo la neoyorquina, subrayando que “lo importante” ahora es “volver el foco hacia Trump”. Un vídeo con sus declaraciones era compartido en redes por la campaña de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Caso no cerrado

El caso, no obstante, no está cerrado. Este miércoles por la mañana se celebraba una reunión a puerta cerrada de los congresistas que tienen carreras más complicadas. Según fuentes de ‘Axios’, era una reunión donde reinaba el “abatimiento” y llegó a haber “lágrimas”. El sentimiento de que Biden debería retirarse, según las fuentes del portal, era “bastante unánime” y esas lágrimas, “reales”, “no se derramaban por Biden”.

Poco después se celebraba otra reunión de toda la bancada demócrata en la Cámara de Representantes. Ahí el sentimiento era más dividido. Pero el sector que parece dominar es el que insta a pasar página y seguir adelante con el líder que está decidido a seguir. Y a ese campo se sumaba hasta Jerold Nadler, uno de los seis congresistas que antes de este martes se había atrevido a sugerir en público la retirada de Biden (otros tres lo han hecho en privado). “Que yo tenga preocupaciones es irrelevante. Va a ser nuestro nominado y todos tenemos que apoyarle”, decía.

Aunque aún a la hora de escribir estas líneas no había noticia de otra reunión que mantenían los demócratas en el Senado, la sensación es que lo que pareció como la potencial revuelta se congela por ahora. Y es una buena noticia para Biden, que este martes empieza a someterse a otra prueba de fuego con muchos de los focos puestos en él en el arranque de tres días de cumbre de la OTAN en Washington.

No está claro, de todos modos, que el mandatario no esté cerrando la crisis en falso, o de una manera que no le vaya a pasar factura a él y al partido, a su estatus en la formación o a la valoración de su legado. Cuando al abandonar la reunión de todo el "caucus" en de la Cámara Baja preguntaban al congresista Steve Cohen si estaban todos en la misma página contestaba subrayando las divisiones: “no estamos ni siquiera en el mismo libro”. Y otro de los participantes, desde el anonimato, le decía a Axios con resignación que la mayoría sigue con Biden, “lo que significa que seguirá”, pero también definía esa continuidad como algo “malísimo" para el país.

Duro editorial de ‘The New York Times’

Esa imagen de un Biden obcecado y que desoye las preocupaciones de votantes demócratas o de compañeros de filas aparecía también en el segundo y durísimo editorial de ‘The New York Times’ llamando al demócrata a abandonar. El rotativo señalaba a Biden con dureza por estar haciendo lo mismo que Trump: ponerse por delante de los intereses del partido o del país, y en el editorial se leía: “El país ya ha visto qué pasa a un partido que se ata a las ambiciones de un individuo, y no salió bien para los republicanos, que han perdido su rumbo”.

“El presidente, elegido en 2020 como antídoto a la deshonestidad y las infracciones de Trump, está intentando ahora desafiar a la realidad”, escribía también el diario sobre Biden, al que definía como “un hombre en declive”, acusaba de desestimar las preocupaciones de los votantes (“sus conciudadanos”) y de poner “al país en significativo riesgo al seguir insistiendo que es el mejor demócrata para ganar a Trump”.

El editorial instaba, además, a toda la formación a mantener la revuelta contra su continuidad. “Desde la organización de base a los niveles más altos del partido, los demócratas que quieren ganar a Trump en noviembre deberían hablar claramente a Biden”, se leía. “Necesitan decirle que su desafío amenaza con dar la victoria a Trump, que está quedando en ridículo y poniendo en peligro su legado. Necesita escuchar, claro y directo, que ya no es un portavoz efectivo para sus propias prioridades”.