Israel ha realizado al menos 250 ataques a objetivos sanitarios en la Franja de Gaza, según la Organización Mundial de la Salud. Son datos que ha dado este viernes su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La cifra supera de un mes de bombardeo sobre Gaza supera ya todos los ataques mundiales contra infraestructuras sanitarias de 2021, cuando hubo un total global de 227. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte de que el sistema de salud de Gaza alcanzó un "punto de no retorno" y pide no disparar contra los centros de salud.

El castigo del Ejército israelí, como represalia a los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, han provocado daños en al menos 39 instalaciones médicas (hospitales y centros de salud) y 36 ambulancias, según cifras aportadas este martes por la OMS. Solo en esos han fallecido al menos 512 personas del total de más de 11.000 asesinadas en la Franja.

Se trata de un ritmo totalmente inédito de daño a instalaciones sanitarias en los conflictos recientes, apuntan a este diario desde Médicos Sin Fronteras. "Nunca habíamos visto nada igual, por el nivel de bombardeos indiscriminados a una población tan grande (2,2 millones) y totalmente aislada en la Franja", asegura la portavoz de MSF Raquel González.

Israel ataca hospitales en Gaza

El ritmo con el que Israel golpea los centros sanitarios se acelera a medida que avanza la incursión terrestre en la Franja. Se ha doblado en menos de una semana.

Casi cada día se producen varios ataques desde el aire o con artillería al sistema sanitario gazatí.

Este viernes, al menos 13 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque contra el hospital Al Shifa. El director del hospital ha dicho a AFP que "todos los hospitales de la ciudad de Gaza han sido atacados" por el ejército israelí este viernes. "Si vemos a terroristas de Hamás disparando desde hospitales, haremos lo que tenemos que hacer (...), los mataremos", ha dicho el portavoz militar israelí Richard Hecht, admitiendo el carácter "sensible" de ese tipo de operaciones. Posteriormente, Israel ha dicho que los muertos del Al Shifa se han producido por un cohete fallido de Hamás.

El jueves, el Hospital Infantil An Naser de Gaza sufrió un bombardeo aéreo israelí, según informa la OMS. Murieron al menos tres personas y decenas más resultaron heridas. Ese mismo día, los alrededores del hospital Al Shifa, el más grande de la Franja, sufrieron otro ataque. Las imágenes muestran gente aparentemente muerta en el suelo por metralla que atravesó el techo de la clínica de día del centro sanitario.

"El único hospital psiquiátrico de Gaza ha dejado de funcionar [este jueves] por el daño severo que ha recibido de un ataque del pasado 5 de noviembre", relata Naciones Unidas en su informe diario sobre el daño a civiles e infraestructuras en Gaza. "Los médicos han tenido que dar el alta a los internos y suspender otros servicios".

El miércoles, el hospital Al Quds de Gaza se vio obligado a suspender el servicio de quirófanos, la planta de generación de oxígeno y de Resonancia Magnética, después de que el generador principal dejara de funcionar por falta de combustible. "También hay una falta severa de leche infantil, comida y medicinas", informa la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA.

La mitad de los hospitales y dos tercios de los centros de salud han tenido que cerrar por los ataques de Israel. Solo nueve de los 22 centros de salud de la UNRWA siguen operativos en el sur. Atendieron solo este miércoles a un récord de 6.530 pacientes.

En varios casos se han documentado operaciones y amputaciones sin anestesia. Tampoco hay camas suficientes. Son muy habituales las imágenes de heridos, muchos de ellos niños, que reciben atención en el suelo y sin que los facultativos cuenten siquiera con agua para lavarles las heridas.

"Los ataques contra lugares sensibles (en Gaza) deben parar", ha dicho Martin Griffiths, jefe humanitario de Naciones Unidas. "Bajo la ley humanitaria internacional los hospitales deben ser protegidos".

Personal médico internacional

"Nuestro compañero Mohammed Al Ahel y varios miembros de su familia han muerto a causa de los bombardeos en Gaza", comunicó este martes MSF España. La organización humanitaria es una de las que están presentes en la Franja para dar servicio aparte de sus 2,2 millones de habitantes. Cuenta con algo más de 300 trabajadores en Gaza, en su mayoría, locales.

Algunos empleados de la ONG, relatan, han decidido marcharse con sus familias al sur, donde Israel ha establecido la zona de evacuación, a pesar de que los bombardeos son muy intensos también en esa zona. "Los que se quedan lo hacen por ese compromiso médico de tratar a la población", explica la portavoz de MSF. "Se quedan para llegar hasta donde puedan. Dicen: Aun sabiendo que corro riesgo muy alto, como anestesista, cirujano o médico me voy a quedar para ver qué puedo hacer por mi comunidad, mi barrio y mis vecinos".

Israel lleva varios días comunicando a los medios y cancillerías internacionales que cree que bajo el hospital Al Shifa se encuentra una base subterránea de Hamás, lo que anticipa un ataque al centro médico.

"No tenemos constancia de que haya escondidos milicianos de Hamás en nuestras instalaciones", dice Raquel González de MSF. "Si los viéramos, trataríamos de abordarlos, y les exigiríamos que no usen los hospitales, de la misma forma que pedimos ahora que Israel no los bombardee", concluye la portavoz de MSF.

Un hospital puede perder el estatuto de protección especial que tiene en virtud del Derecho Internacional si se usa para cometer actos perjudiciales para el enemigo. "Pero que existan túneles subterráneos no priva al hospital de ese estatus protegido. Incluso si la destrucción del subsuelo fuera legítima, no debería afectar al hospital, y se debería garantizar minimizar el daño a los médicos y enfermos", alega González.

Más de 11.000 personas han muerto en Gaza por los bombardeos israelíes en estos 35 días de guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. Hay también casi 27.500 heridos, informaron fuentes del Ministerio de Sanidad del enclave. 1.400 israelíes murieron en los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre.