El desprecio hacia las reglas del derecho internacional humanitario y los valores que supuestamente anclan a las llamadas democracias liberales ha vuelto a alcanzar nuevas cotas en Gaza. Como venía telegrafiando desde que sus fuerzas terrestres entraran en el enclave, Israel ha lanzado este viernes un asalto directo contra los hospitales de Gaza. Sus tanques rodean al menos cinco centros sanitarios, dos de ellos pediátricos y uno para niños con cáncer, y al menos tres hospitales han sido atacados reiteradamente durante la jornada. Entre ellos el Al Shifa, donde hay decenas de muertos y heridos. Atrapados sin poder salir, sus médicos están mandando mensajes de socorro advirtiendo de que podrían ser liquidados en las próximas horas. Todo está siendo retransmitido casi al minuto sin que la Unión Europea o Estados Unidos muevan un dedo.

Como decía este viernes indignado ante la indiferencia de los líderes occidentales el veterano médico noruego Mads Gilbert, quien ha trabajado como voluntario regularmente en Gaza, “los hospitales son templos de humanidad y protección”. Algo que también recordó la Cruz Roja Internacional (ICRC), uno de los pilares del orden legal que impone reglas al comportamiento de las partes durante los conflictos armados. “La normas de la guerra son claras: los hospitales son instalaciones especialmente protegidas bajo el derecho internacional humanitario”, dijo la organización, que empieza a romper su voto de silencio ante las dimensiones de la orgía de destrucción israelí.

Esos centros sanitarios no solo están colapsados ante la falta de electricidad, equipos y medicamentos o las riadas de pacientes, sino que acogen a decenas de miles de desplazados en sus instalaciones. Muchos centros ya habían sido atacados, pero ahora existe la clara intención de tomarlos en Ciudad de Gaza tras ahuyentar a cañonazos a sus residentes. Es lo que ha sucedido en Al Shifa, donde habría unos 50.000 desplazados y donde según Israel se escondería el cuartel general de Hamás, una tesis que ha vuelto a negar su director recordando que durante años trabajaron allí las más prestigiosas agencias internacionales sin que nadie levantara nunca la supuesta liebre.

Asedio contra los centros pediátricos

Al Shifa fue golpeado al menos cinco veces durante el día. Uno de los bombardeos se cebó con el pabellón para pacientes externos, donde acampaban parte de los desplazados. Las imágenes mostraron decenas de muertos y heridos, incluido otro festín de niños descoyuntados. En el Al Quds los francotiradores están disparando contra el edificio, según ha confirmado la Media Luna Roja Palestina, mientras en el Al Rantisi un proyectil se coló en el aparcamiento subterráneo donde aparcan médicos y enfermeras, desatando un incendio.

Ese mismo hospital pediátrico es el único centro de Gaza para niños con cáncer y, a estas horas, está rodeado por los carros de combate israelíes, que apuntan al edificio con sus cañones. Lo mismo que sucede en el vecino Al Nasr, también pediátrico. Las fuerzas israelíes no solo están disparando contra los civiles que se refugian dentro. También contra aquellos que tratan de huir desarmados. En un vídeo autentificado por ‘The Washington Post’ se ve como un grupo numeroso de civiles con banderas blancas salen del hospital con la intención de marcharse hasta que empiezan a ser atacados a balazos.

El asedio ha hecho que muchos estén tratando de huir a estas horas, incluido parte del personal sanitario. No queda combustible, algunos centros están sin luz ni agua y el colapso es tal que la Cruz Roja ha asegurado que “el sistema sanitario de Gaza ha llegado a un punto de no retorno”. Todo eso mezclado con terror a raudales. “Queridos colegas. La situación en Shifa es extremadamente peligrosa. El personal quiere marcharse, pero no podemos. Es posible que no estemos vivos por la mañana”, afirmó el jefe de neurocirugía, Nidal Abuhadrous, en un mensaje reproducido por Al Jazeera.

Perversión del lenguaje

Pero también se está persiguiendo desde el aire a las legiones de gazatíes hambrientos que ponen rumbo hacia el sur siguiendo las órdenes de ‘evacuación’ israelíes. A pesar de que la tregua de cuatro horas anunciada la víspera por la Casa Blanca se abría cumplido, durante la jornada hubo bombardeos contra los desplazados que se arrastraban a pie por la carretera de Saladino, que atraviesa la Franja de punta a punta. Y en paralelo Israel atacó un colegio en el sur, donde fueron masacradas otras 50 personas, según las autoridades del enclave.

Recurriendo a su habitual perversión del lenguaje, que consiste en culpar al enemigo de las fechorías que uno comete, el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, responsabilizó a Hamás de todos los ataques de sus fuerzas, que han lanzado ya más de “15.000 bombardeos contra objetivos terroristas” desde que comenzara la guerra hace poco más de un mes. “La maldad de Hamás no tiene límites. Como el ISIS se esconde en hospitales, instalaciones humanitarias y colegios”, dijo Hagari tras acusar también a los islamistas de “utilizar a los niños para protegerse a sí mismo”. Sus fuerzas han segado ya a más de 4.500 menores, lo que dejará varias generaciones de gente mentalmente devastada cuando la furia del castigo cese.