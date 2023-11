El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido este jueves que "se trabaje para (lograr) un alto el fuego" en la guerra de Gaza. Apenas dos semanas después de haber propuesto al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, la colaboración de la coalición internacional contra el Estado Islámico (EI) —de la que forma parte Francia— en la lucha contra Hamás, el dirigente galo ha defendido una interrupción de los combates, en un nuevo cambio de discurso en la errática posición de las autoridades francesas sobre el conflicto. Ha sido la primera vez en que Macron defiende "un alto el fuego" en la devastadora guerra entre Israel y la organización islamista, que ya se ha cobrado la vida de más de 10.000 palestinos y 1.400 israelíes.

"Actualmente, la situación resulta grave y empeora cada día más. Hace falta rápidamente una pausa humanitaria y que se trabaje para un alto el fuego", ha declarado Macron en el inicio por la mañana de una conferencia humanitaria en el Elíseo sobre el conflicto palestino-israelí. El Gobierno francés había defendido en las últimas semanas una "tregua humanitaria", pero no se atrevía a pronunciar las palabras "alto el fuego". Con este cambio de discurso, aumenta la presión sobre un Israel inflexible en su voluntad de mantener sus bombardeos y combates terrestres en el enclave palestino. "No habrá tregua humanitaria sin liberación de los rehenes" israelíes, ha insistido este jueves Netanyahu.

"Una guerra contra todos los palestinos"

Organizado en apenas una semana, el acto de este jueves en París tiene el mérito de existir. Se trata, sin embargo, de un ejercicio diplomático arriesgado y con el riesgo evidente de aportar unos resultados más que modestos. Israel no ha sido invitado y no está presente en el acto. Representa a la nación palestina el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamad Shtayyeh, que gobierna en Cisjordania, pero con una presencia poco relevante en la Franja de Gaza, dirigida por Hamás. Con la excepción de Luxemburgo e Irlanda, la mayoría de los países han enviado a dirigentes de segunda fila a esta cumbre, en que no habrá un comunicado final.

"Lo que está haciendo Israel no es una guerra contra Hamás, sino contra todos los palestinos", ha asegurado Shtayyeh, quien ha recordado los 350 palestinos muertos en Cisjordania en manos del Ejército y colonos israelíes en lo que llevamos de año. También ha denunciado que "no hay agua ni comida" en Gaza. Además, el primer ministro de la Autoridad Palestina ha defendido que "hay que acabar con la guerra. (…) No significa gran cosa la posibilidad de distribuir comida si a uno lo matan al día siguiente".

EN DIRECT | Conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. https://t.co/9NQMvUUGp8 — Élysée (@Elysee) 9 de noviembre de 2023

Aunque se ha comentado la necesidad de avanzar hacia la solución con dos estados y acabar con las colonias israelíes, estas medidas no están en el centro del encuentro. Fuentes del Elíseo indicaron que la conferencia tiene una "vocación operacional" para aumentar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. El acto coincidió con el arresto en París de la palestina Mariam Abudaqa, militante del Frente Popular de Liberación de Palestina —una organización de izquierdas considerada terrorista" por Israel y la UE—, ante una eventual expulsión de Francia. En el país vecino, las manifestaciones propalestinas estuvieron prohibidas durante varias semanas en octubre, hasta que la justicia gala tumbó esa decisión gubernamental.

1.200 millones de ayuda humanitaria

Tras los sangrientos atentados de Hamás del 7 de octubre, el Gobierno israelí anunció un bloqueo de la entrada de combustible, comida y otros productos a través de los puntos de acceso que controla. La situación resulta crítica en el enclave palestino. "Estuve en Gaza a finales de la semana pasada (…). Fue uno de los peores días de mi vida en mi carrera como humanitario, porque allí visité una escuela donde había miles de refugiados. (...) Algunos niños se había desplazado hasta allí para mendigar un poco de agua y un trozo de pan", lamentó Philippe Lazzarini, comisario general de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), en declaraciones a la matinal de France Inter.

A pesar de ello, el coronel israelí Moshe Tetro ha defendido que "no hay una crisis humanitaria en Gaza". La ONU calcula en 1.200 millones de dólares la necesidad de ayuda antes de que se acabe el año para el enclave, donde viven en condiciones muy precarias 2,3 millones de palestinos. Macron ha anunciado un aumento de 20 a 100 millones de euros del apoyo francés a los civiles gazatíes. Otros países presentes en la conferencia en París hicieron promesas parecidas. Además del incremento de la ayuda, se ha debatido la posible apertura de un corredor humanitario a través de Chipre.

"El pueblo egipcio ya ha enviado una ayuda humanitaria de 1.540 toneladas, mientras que el conjunto de la comunidad internacional no sobrepasa a esta cifra", ha criticado el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, en el Elíseo. De hecho, sobre este acto en París planea el riesgo evidente de que una parte de las buenas intenciones anunciadas queden en agua de borrajas.

El mismo Macron había anunciado el 25 de octubre el envío de un "barco-hospital" francés en las costas de la Franja para apoyar el sistema sanitario gazatí, al borde del colapso —dos hospitales del enclave están a punto de cerrar, alertó la ONU—. Aunque la marina francesa desplazó uno de sus portahelicópteros a la zona, solo se pueden atender allí a un número muy reducido de heridos. Italia indicó este jueves que también enviará "en los próximos días" un barco-hospital al litoral del enclave palestino. Se desconoce, sin embargo, a cuantos heridos podrá atender. Y si aliviará la crítica realidad diaria con la que conviven los civiles de Gaza.